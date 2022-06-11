Bakan Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti - Haberler

Bakan Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uşak'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Bakan Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışının ardından Uşak Valiliğine geçti. Burada Vali Turan Ergün, Bakan Bozdağ'a çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Uşak Belediyesini ziyaret eden Bozdağ, Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan yatırımlar hakkında bilgi aldı. AA / Kemal Karadağ - Güncel Bekir Bozdağ Çocuk Uşak Güncel Haberler

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