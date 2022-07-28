Bakan Bozdağ: Yargıda yapay zekayı kullanma konusunda kararlı adımlar atıyoruz

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, yargıda yapay zekanın kullanılması hususunda çalışmalar yapıldığını belirterek, "Yapay zekayı da bu alanda kullanma konusunda kararlı adımlar atıyor ve bu konuda bakanlık olarak ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü Türkiye kamuoyuna bildirmek isteriz" dedi.

Bakan Bozdağ, Türkiye Adalet Akademisi'nin Mesleki Uygulama Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Bozdağ, hakim savcı adaylarına, verilen kararlarda gerekçelerin açık ve anlaşılır şekilde yazılmasının önemini anlattı. Bozdağ, "Türkiye'nin yargısı, hakim ve savcılarımızın hükmü ve kararı neye bağlıdır? Anayasa, kanun, hukuk buna bağlı vicdani kanaate bağlıdır. Sosyal medyaya, trollere efendim birtakım taraftarlıklara göre ahkam kesenlere bağlı değildir. Eğer herhangi bir hakim ve savcı sosyal medyada hakimlik yapanlara, savcılık yapanlara, avukatlık yapanlara, ahkam kesenlere boyun eğerse, boyun eğdiği gün adaleti ayağının altına almış olur. Bunu yapmamak lazım. Onlar adalete bakacak. Onlar sizin kararlarınıza bakacak. Onlar sizi anlamaya çalışacak. Ha yanlış bir karar verdiniz, eleştirildi. Elbette ondan biz de ders çıkaracağız, siz de ders çıkaracaksınız. Yanlış karar verdiysek, yanlışı yeri geldiğinde düzeltmek de elbette bizim boynumuzun vazifesidir. İlk dereceden çıktı, istinaf düzeltir, oradan çıktı, Yargıtay düzeltir, düzeltme mekanizmaları kendi içinde vardır" dedi.

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Haber: ANKARA,