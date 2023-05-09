Bakan Bozdağ, sulama kanalına düştüğü tahmin edilen çocuğu arama çalışmalarını inceledi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sulama kanalına düştüğü tahmin edilen 14 yaşındaki Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için yapılan arama çalışmalarını inceledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sulama kanalına düştüğü tahmin edilen 14 yaşındaki Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için yapılan arama çalışmalarını inceledi.

Kentte kayıp olan ve sulama kanalına düştüğü düşünülen Tunç'un bulunması için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bozdağ, yetkililerden bilgi aldı. Bozdağ, Tunç'un ailesiyle de bir süre görüştü.

Ahmet Serhat Kurt (14) ile arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan 5 Mayıs Cuma okuldan çıkmalarının ardından haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada da bulunamayan çocukların okul yakınındaki sulama kanalına düşmüş olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine dalgıç polislerce yapılan aramalarda, Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

Mehmet Fırat Tunç'un bulunması için çalışmalar sürüyor.