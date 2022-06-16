Bakan Bozdağ: "Sosyal medya mahkemeleri mahkum ediyor"
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Savcılık yapmaya hakim veya mahkeme, yasalarımız izin veriyor. Hakim veya mahkeme reisi, savcının yapması gerekenleri yapmaya başlarsa o mahkeme bitmez"
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Hakimler) İddianamenin iadesi müessesini lütfen sağlıklı uygulayın. Yargılamayı hızlandıracak, adaleti zamanında en önemli unsurlardan bir tanesi bu"
Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya savının görevini yapıyor, hakimin görevini yapıyor, sonra sosyal medya mahkemeleri mahkum ediyor"
AA / Cebrail Karabulut - Güncel