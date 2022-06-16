Bakan Bozdağ: "Sosyal medya mahkemeleri mahkum ediyor"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.

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Adalet Bakanı Bozdağ: "Savcılık yapmaya hakim veya mahkeme, yasalarımız izin veriyor. Hakim veya mahkeme reisi, savcının yapması gerekenleri yapmaya başlarsa o mahkeme bitmez"

Adalet Bakanı Bozdağ: "(Hakimler) İddianamenin iadesi müessesini lütfen sağlıklı uygulayın. Yargılamayı hızlandıracak, adaleti zamanında en önemli unsurlardan bir tanesi bu"

Adalet Bakanı Bozdağ: "Sosyal medya savının görevini yapıyor, hakimin görevini yapıyor, sonra sosyal medya mahkemeleri mahkum ediyor"