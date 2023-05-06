Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da iki aileyi barıştırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da kan davası olan iki aileyi bir araya getirerek barıştırdı. Alkan ve Demir aileleri Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına söz vererek tokalaştı.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da 'kan davalı' iki aileyi bir araya getirerek, barıştırdı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D., 9 yıl önce uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı. Bakan Bozdağ, iki aile arasında başlayan 'kan davası'nın son bulması için devreye girdi. Bozdağ, Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi. Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.