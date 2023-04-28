Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da esnaf duasına katıldıŞANLIURFA AK Parti milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da esnaf duasına katıldı

ŞANLIURFA AK Parti milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Balıklıgöl Yerleşkesindeki esnafın asırlardır sürdürdüğü hayırlı ve bereketli kazanç için yaptığı duaya katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da asırlardır sürdürülen esnaf duasına katıldı. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bekir Bozdağ, Osmanlı döneminden kalma iş hanları ve çarşıların yoğunlukta bulunduğu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki esnafın, asırlardır sürdürdüğü gelenek çerçevesinde "Hayırlı ve bereketli kazanç" için yaptığı duaya iştirak etti. Esnafla birlikte dua eden Bozdağ, daha sonra esnaf başkanlığını ziyaret etti. Bozdağ, esnafla bir süre sohbet ettikten sonra çarşıdan ayrıldı.