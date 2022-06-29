Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdi - Haberler

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Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdi

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Bakan Bozdağ, Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında inceleme izni verdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ tarafından, bir avukata onur kırıcı davranışlarda bulunduğu öne sürülen hakim hakkında HSK'ye inceleme ve soruşturma izni verildi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

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