Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (3)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'de umut, Ak Parti'dedir. 20 yıllık iktidar, 21 yıllık kuruluşumuza rağmen Türkiye'de yeni söz söyleyen tek parti, Ak Parti'dir." dedi.

Bakan Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Bayrampaşa'daki Tuna Sosyal Tesisleri'nde partisinin üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'de 2002 yılına kadar olan son 10 yıl içinde 9 koalisyon hükümeti kurulduğunu, 5 Nisan 1994 ekonomik krizi, 28 Şubat 1997 muhtırası, Kasım 2020 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin yaşandığını hatırlatan Bakan Bozdağ, "1 muhtıra, 3 ekonomik kriz oluyor. Böyle bir ülkede huzur, istikrar, güçlü iktidar, kalkınma, refah, bunların adil dağılımı olur mu? Türkiye ne yaptı? Adeta stop etti. Duvara çarptı, arkasından AK Parti geldi." dedi.

Muhalefetin vaat ettiği şeyin, Türkiye'yi krizden krize, kaostan kaosa, muhtıradan darbeye koşturan eski Türkiye'nin fotoğrafını, yeni Türkiye'nin önüne umut olarak koymak olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle dedi:

"Türkiye'de umut, AK Parti'dedir. 20 yıllık iktidar, 21 yıllık kuruluşumuza rağmen Türkiye'de yeni söz söyleyen tek parti, AK Parti'dir. Geleceğe dair projeler üreten, milletin önüne koyan tek parti yine AK Parti'dir. Milletin hayallerini gerçekleştirmiş ve bundan sonra hayal ettiklerini de gerçekleştirecek olan yegane parti yine AK Parti'dir. Refahı adil dağıtmış, bundan sonra da adil dağıtacak. Yatırımları adil dağıtmış, bundan sonra da adil dağıtacak yegane parti yine AK Parti'dir."

"İlkel hastalıklı bir zihniyeti temsil ediyorlar"

Muhalefetin yeni bir söz söylemediğini, eski siyasetçilerin 1991 seçimleri öncesindeki vaatlerini tekrarladığını ifade eden Bakan Bozdağ, "'Savaşlar çıksa da Türkiye yenilse biz iktidar olsak.' diye iktidar umutlarını bu milletin ve bu devletin felaketine bağlamış, ilkel hastalıklı bir zihniyeti temsil ediyorlar." dedi.

Muhalefetin, istikrar getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bırakıp, istikrarsızlığın kaynağı Parlamenter Sistem'e dönmek istediğini dile getiren Bozdağ, "Neyi getiriyorlar? Koalisyonla Türkiye'yi yönetmeyi vadediyorlar. Milletin oyunu cebinde gören, milletin iradesini hiçe sayan ve şimdiden taksimata başlayan bu köhnemiş zihniyete en büyük cevabı İstanbullular, aziz Türk milleti verecektir." ifadelerini kullandı.

Seçimlerin yaklaştığını ve muhalefetin hala cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını anımsatan Bozdağ, "Bunlar 'Hiç konuşmadık.' diyor. Yani bir saat sonrasından bunların haberi yok. Bir hafta sonrasına dair planları yok. Bir yıl sonrasına dair planlar yok. AK Parti'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri var, vizyonu var." dedi.

"Bugünkü sıkıntıları aşacak yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Türkiye'yi enkazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin kurtardığını belirten Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü daralmaları çözecek, bugünkü sıkıntıları aşacak yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Neden? 2001 krizini biz aştık. Cumhuriyet mitingleriyle başlayan o dönemde devam eden kapatma davası, 2008 dünya finans krizi süreçlerini biz aştık. Gezi sürecini biz aştık. 17-25 Aralık sürecini biz aştık. Hendek terörünü, bu ülkenin evlatlarını ayaklandırmak isteyen güçlere karşı mücadeleyi biz, milletimizle beraber başardık."

"Hani onurlu siyaset diyorlar ya bu onursuzluğu nasıl içinize sindiriyorsunuz"

Siyasetin açık ve net şekilde, milleti aldatmadan ve halkın aldatılmasına izin vermeden yapılması gerektiğini belirten Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altılı masa deniyor. Ben hep '6 artı 1 eşittir 7' diyorum, yedili masa. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Masanın oturanları, HDP'yi masaya oturtmuyorlar. HDP ile beraberler mi? Beraberler. Sokakta kime sorarsan sor. Bu masa yedilidir. Ortağın biri de masanın altında mı, perdenin arkasında mı saklı tutulan, milletin gözünden kaçırılmak istenen HDP'dir. Benim burada sözüm HDP'nin yöneticilerine, HDP'ye gönül veren vatandaşlarımızadır. Bunlar daha HDP ile aynı masada oturma yürekliliğini ortaya koyamıyorlar. Bunlar daha HDP'yi yöneten genel başkan, eş başkan temsilcileriyle yan yana fotoğraf vermekten korkuyorlar. Sizden utanıyorlar, sizi istiskal ediyorlar.

Ama bu ne biçim bir siyaset anlayışıdır ki kendilerinden utanan, kendileriyle fotoğraf vermekten çekinen, kendilerini istiskal eden, 'Aynı masada değiliz.' diyen ve bazıları da hakarete varan açıklamalar yaparak buraya oy veren vatandaşlarımızı ve bu partiye karşı farklı tavırlar takınanlara rağmen altılı masanın yedinci ortağı olmayı nasıl içlerine sindiriyorlar? Emin olun anlamış değilim. Hani 'Onurlu siyaset' diyorlar ya bu onursuzluğu nasıl içinize sindiriyorsunuz? Sizi adam yerine koymayanların peşinden koşmayı nasıl bir siyaset anlayışı sayıyorsunuz?"

"Bu zihniyete rağmen ülkeyi geliştirdik"

Doğu ve Güneydoğu ile Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunları ve yasakları çözdüklerini, konuşulamayanları konuştuklarını belirten Bozdağ, Kürtçenin farklı alanlarda kullanılmasının, Kürtçe propaganda yapılmasının ve özel eğitim kurumları kurulmasının önünü açtıklarını, ana dilde savunma hakkını getirdiklerini, vatandaşların her birinin kimliğine saygı duyan bir Türkiye'yi inşa eden adımları attıklarını anlattı.

Memleketin hayrına ve yararına işler yaptıklarını dile getiren Bozdağ, "Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bundan sonra da bu milletin hayrına ve yararına olan işleri yapmaktan kimse bizi alıkoyamayacak." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, muhalefet partilerinin yapılmasını istemediği projeler hayata geçirilmeseydi, Türkiye'nin bir santimetre yol alamayacağını belirterek, bu zihniyete rağmen ülkeyi geliştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin şimdi olduğu gibi ekonomik, siyasi, sosyal, her alanda güçlü ve kudretli hale getiren bir lidere ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Lider seçerken bu ayarda liderleri seçmek lazım. Daha aday olup olmadığını konuşmaktan korkan, şimdiden AB'nin, ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini seçime giderken bile açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur. Ben inanıyorum ki Bayrampaşalılar, İstanbullular geçen bu 20 yılı iyi değerlendirdikleri gibi 2023 sürecine giderken Türkiye'nin geleceğini de iyi değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı ile ilçe teşkilatı ve mahalle başkanları katıldı.

(Bitti)