Bakan Bozdağ: Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde, "Kandil'den ve HDP'den yavrularınızı isteyin ama şimdi Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde, "Kandil'den ve HDP'den yavrularınızı isteyin ama şimdi Kandil'in en büyük desteğini arkasına almış CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayından da yavrularınızı isteyin. Artık Kandil desteğini verdiğini açıkladı. Kandil'in de adayı oldu" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır'da, 1306 gündür çocukları için HDP İl Binası önünde eylem yapan aileleri ziyaret etti. Bakan Bozdağ'a Vali Ali İhsan Su ve partililer de eşlik etti. Aileler, Bakan Bozdağ ve beraberindekileri çadır önünde karşıladı. Burada ailelerle konuşan Bakan Bozdağ, çocukların hikayelerini dinledi.

"Artık Kandil desteğini verdiğini açıkladı. Kandil'in de adayı oldu, böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Bu yavruları terör örgütü zorla kaçırdı, Kandil'e götürdü. O zaman Kandil'in desteğini arkasına alanlar, Kandil'e dönüp desinler. Ben de buradan çağrı yapıyorum, Kandil'e dönün ve eğitim çağındaki çocukları okullarına gitmesi için bırakın. Analarına babalarına kavuşmalarına bırakın. Onların da çağrı yapmasını bekliyorum. Buradan da bunun davetinde bulunuyorum. PKK terör örgütü, Kürt kardeşlerimin en büyük düşmanıdır. Esasında Kürtlerin en büyük sıkıntısı PKK terör örgütüdür. 40 yıldır dağa kaçırılan Kürtlerin çocuklarıdır. 40 yıldır ölen, öldürülen Kürtlerin çocuklarıdır. 40 yıldır eğitim hakkı gasbedilen ve hayalleri çalınanlar, Türkiye'nin evlatlarıdır. Terörle mücadele için harcanan para yatırıma, istihdama veya başka alanlara harcansa acaba Diyarbakır'da veya başka bir yerde sorun olabilir miydi? Bugün pek çok sorun var. Onların çoğu da olmazdı. Terörle mücadele Diyarbakır annelerinin onurlu ve asil dik duruşu bütün millete örnek olacaktır. Analar ayağa kalktı, işe el koydu. Anaların karşısında terör örgütleri de duramaz."