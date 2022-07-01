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Bakan Bozdağ, Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Bakan Bozdağ, Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya'da valilik ve belediyeye ziyarette bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kütahya'da valilik ve belediyeye ziyarette bulundu.

Bozdağ, Kütahya Adalet Sarayı'nın temel atma töreninin ardından Kütahya Valiliğine geçti. Burada Çelik, Bakan Bozdağ'a çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Kütahya Belediyesini ziyaret eden Bozdağ, Belediye Başkanı Alim Işık'tan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerde Bozdağ'a, çini eserler takdim edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Bekir Bozdağ Kütahya Güncel Haberler

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