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Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza 'Şafi' ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Koronavirüs, Güncel, Haberler

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