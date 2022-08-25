Adalet Bakanı Bozdağ: 'Bu Çağdışı Zihniyeti Şiddetle Kınıyorum'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sanatçı Gülşen’in imam hatiplilerle ilgili sözlerine ilişkin “İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sanatçı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine ilişkin "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı.

Sanatçı Gülşen hakkında bir konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle soruşturma açıldı ve gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum.

Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."