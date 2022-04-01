DİYARBAKIR (DHA) - Bakan Bozdağ: HDP'li Güzel'in nerede olduğuna dair resmi bir veri yok

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ulaşılamadığını belirterek, "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor" dedi.

Bakan Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde yargı muhabirleri ile bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili, "Kolluk görevlileri bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı? Buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor. Ama gayriresmi kaçak yollardan yurt dışına çıktı mı bu konuda tahkik ediliyor. Ulaşılan bilgiler basınla zaten paylaşılacaktır. Hem kolluk hem de devletin diğer birimlerinin bu konuyla ilgili yakın takipte olduğunu, arama ve taramayı sürdürdüğünü bilmenizi isterim. Ama şu ana kadar Semra Güzel'e ulaşma ve nerede olduğunu tespit etme imkanı maalesef olmadı. İnşallah yakında kolluk güçlerimiz kendisine ulaşır ve hukukun gerekleri yerine getirilir" dedi.

Bozdağ, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin davanın, savcılık tarafından Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi talebiyle ilgili de, "O davanın yargılama süreci İstanbul'da 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. 26 kişi hakkında kırmızı bülten yayımlanmış ve bu şahıslardan 20'sinin Suudi Arabistan'dan ülkemize iadesi istenmiş ancak bugüne kadar bu taleplerin tamamı reddedilmiştir. Daha sonra Suudi Arabistan Türkiye'den iade taleplerinde bulundu. Daha doğrusu bu davanın nakli talebi diyelim buna. Orada, Riad Ceza Mahkemesi'nde birtakım kararlar verildiğini ve bu davanın Suudi Arabistan'da görülmesi talebini Türkiye'ye iletti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması yok ancak uluslararası adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde bu talebini iletti ve cumhuriyet başsavcısı da dün bu talepleri de dikkate aldı. Zannediyorum orada davanın durması ve Suudi Arabistan'a nakledilmesi konusunda bir talepte bulundu" diye konuştu.