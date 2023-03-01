Bakan Bozdağ: Enkaz kaldırılması için titiz süreç işliyor

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Deprem felaketinden sonra enkazın kaldırılması için titiz süreç işliyor. Bunu yerinde gördüm. Burada düzen ve vatandaşlarımızın barınma ve diğer sorunlarının çözüldüğünü gördüm" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ'a koordinatör olarak görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve bölgedeki kamu kurumu müdürleri eşlik etti. Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bozdağ, bilgi aldıktan sonra çadır kentte adliye hizmeti veren personele de ziyarette bulundu.