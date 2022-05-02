Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması - Haberler

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yargı görevi yapanlara karşı "daha temiz ve saygılı bir dil" kullanmaya davet etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, yargı görevi yapanlara karşı "daha temiz ve saygılı bir dil" kullanmaya davet etti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını eleştirmenin "hak", mahkeme kararını eleştirme yerine mahkemeye ve yargı görevini yapanlara hakaret etmenin "haksızlık" olduğunu belirtti.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk yargısına ve yargı görevi yapanlara karşı daha temiz ve saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadesine yer veren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye cüret eden Almanya'ya hiçbir söz söylemeyip de Türk yargısını 'Nazi mahkemelerine' benzetmesi bir akıl tutulması olsa gerektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemelerimiz için 'Nazi mahkemesi' benzetmesi yapması; bağımsız Türk yargısına, hakim ve savcılarımıza hem büyük bir hakarettir ve hem de büyük bir saygısızlıktır. Bu talihsiz ve nefret dolu açıklamayı yapan Sayın Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum."

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

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