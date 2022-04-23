Bakan Bozdağ'dan, HDP'li Paylan'ın 'sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi'ne tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "sözde Ermeni soykırımının tanınması teklifi"ni kınadı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HDP'li Milletvekili Paylan'ın, 1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirasıyla niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına vermesinin millete, ecdada, devlete ve tarihe açık bir iftira olduğunu belirtti.

TBMM'nin millete, ecdada, devlete ve tarihe iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği yer olmadığını ifade eden Bozdağ, "Meclis Başkanı'mız Sayın Mustafa Şentop'un, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan'ı ve buna izin veren HDP'yi kınıyorum." ifadelerini kullandı.