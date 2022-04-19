Bakan Bozdağ: 'Covid-19 test sonucum negatife döndü'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Bakan Bozdağ, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum negatife döndü elhamdülillah. Şifa veren Rabbime şükürler olsun. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim, Şafi ismi şerifi ile tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

(Engin Yağcı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel