Bakan Bozdağ, AK Parti Uşak Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haberler

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin bir CHP Genel Başkanı görüyoruz. Sen hangisisin?" diye sordu.

Bakan Bozdağ, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Uşak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti iktidarlarının sorunları çözmek ve refahı artırmak için büyük gayretle çalıştığını söyledi. Adalet ve yargı alanında büyük reformlara imza atıldığına işaret eden Bozdağ, hukuk devletinin önündeki engellerin de kaldırıldığını belirtti. Muhalefet partilerinin Türkiye'nin gerçekliğinden kopuk bir siyaset anlayışıyla milletin önünde yer aldığını ifade eden Bozdağ, Türkiye'yi IMF'nin vesayetinden kurtardıklarını dile getirdi.

Bozdağ, 2008'de dünyada yaşanan finans krizi sırasında AK Parti'ye kapatma davası açıldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Davayı uzatmayacaksınız. Kriz var, dava uzarsa memleket zarar görür, memleket zarar göreceğine AK Parti zarar görsün." dediğini aktaran Bozdağ, hiçbir süre kullanmadan savunmalarını yaptıklarını anlattı.

Bugün de umudun ve çözümün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunun anlatan Bozdağ, sorunları bildiklerini, çözümleri bir bir hayata geçireceklerini vurguladı. Bekir Bozdağ, "Bugüne kadar karşılaştığımız nice sorunu bir bir biz aştık, nice sıkıntıyı biz geçtik, nice sınavı biz başarılı şekilde verdik. Bugünkü ekonomik sınavdan da dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik risklerden de yine biz kurtaracağız." dedi.

Türkiye gemisinin yaşadığı fırtınalara rağmen Erdoğan'ın liderliğinde limana ulaştığına dikkati çeken Bozdağ, "7'li masa ve onun etrafında olanların söyledikleri yeni bir şey yok. Ne varsa eskiyi tekrar ediyorlar, eskiye özlem duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sandık sonuçları bunları hep tekzip etti"

Bugüne kadar yapılan seçimlerin tamamını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını anımsatan Bozdağ, 2023'te de Türk milletinin "yeniden Erdoğan" diyeceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Televizyonlarda, gazetelerde sanki milletin oyu kendi cebindeymiş gibi seçim bitmiş de her şeyi elde etmişler gibi afra tafra yapanlara aldanmayın. Her seçim öncesi bu teraneyi biz gördük. 15 seçimde de gördük ama 15 seçim resmi anketi olan sandık sonuçları bunları hep tekzip etti, hep yalanladı. 2023 sandığı da bunları bir kez daha tekzip edecek ve doğru olan sonucu ortaya koyacaktır."

İstikrarın bozulması için büyük gayret sarf edildiğini vurgulayan Bozdağ, 20 yılda siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin ve iyi yönetim ve sağlanan güven ortamı nedeniyle büyük projelere imza atıldığını aktardı.

"Darbeye teşebbüs edenler, darbe yapanlar hain oğlu haindir"

Muhalefetin bugün yeniden "parlamenter sistem türküsü" söylediğini, Türkiye'nin bugüne kadar birçok bedel ödediğini anlatan Bozdağ, darbelerden darbecileri elinde oynatan yabancı güçlerin kazandığını, Türk milletinin ise hep kaybettiğini söyledi. Bekir Bozdağ, "Darbeye teşebbüs edenler, darbe yapanlar hain oğlu haindir. Bu millete değil başka milletlere ve devlete uşaklık eden zavallılardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koalisyonlar, darbeler, ekonomik ve siyasal krizler oluşmasın, yabancı güçler Türkiye'yi yönlendirmesin diye geçildiğinin altını çizen Bozdağ, bundan geri dönmek isteyenlerin bulunduğunu, koalisyon ve siyasi istikrarsızlık, birbiriyle kavga eden ilkel zihniyetin tekrar Türk milletinin başına bela edilmek istendiğini bildirdi.

Bekir Bozdağ, "Bu memleket, ne eser kazandıysa tek başına iktidarlarda kazanmıştır. Atatürk, Menderes, Demirel'in 65-69 döneminde, Özal'ın 83-89 döneminde kazanmıştır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar olduğu 2002-2022 döneminde kazanmıştır." sözlerine yer verdi.

"Z kuşağı esas şamarı sandıkta atacak"

Türkiye'nin başında güçlü lider istenmediğini belirten Bozdağ, bunun için büyük gayret sarf edildiğini kaydetti.

Bozdağ, "Bu 7'li masanın etrafında olanlara soruyorum, gökteki yıldızı, ayı istediğinizde size vereceğini vadedenlere soruyorum, nasıl yapacaksınız? Eseriniz ne, projeniz ne? Var mı? Yok. Bildiri yayınlıyorlar 'cek-cak, cek-cak' edebiyatı yapıyorlar." dedi.

Muhalefetin gençlere de saygısızlık yaptığının altını çizen Bozdağ, "'Z kuşağı' diyerek bunlar bu kuşağı aldatılması en kolay kesim olarak görüyorlar. Z kuşağı da bu ülkenin 90 yaşındaki büyükleri de orta yaşlıları da bu lafları söyleyenlerden daha akıllıdır, daha öngörülüdür. Z kuşağı esas şamarı bunlara sandıkta bir kez daha atacak." ifadelerini kullandı.

Siyasetin limanının ahlak olduğunu belirten Bozdağ, siyasetin Uşak'ta, Ankara'da, Zonguldak'ta, Edirne'de ayrı konuşmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yozgat'ta "Söz veriyorum, Kandil denen yuvayı da yerle yeksan etmezsem bana da Kılıçdaorğlu demesinler." diye konuştuğunu aktardı.

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yozgat, Uşak gibi, damarları güçlü, milli ve muhafazakar değerlere sadık. Yozgat'ın nabzına göre konuşuyor. Van'a gidiyor, Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılın diyor. Yozgat'ta ayrı, Van'da ayrı. Yurt dışında, Kandil'e, Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenlemek için yurt dışına asker gönderme tezkeresine Meclis'te 'hayır' diyor. Hani Kandil'i yerle yeksan edecektin. Yozgat'ta böyle, Van'da böyle, İzmir'de daha başka. Bir yerde PKK'ya yakın ve onunla beraber. İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta milliyetçi, Konya'da mütedeyyin bir CHP Genel Başkanı görüyoruz. Sen hangisisin?"

"Bu milletin hiçbir ferdinin hakkının yenmesine göz yummayız"

Muhalefetin seçim güvenliği tartışması yaptığını hatırlatan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin en güvenli yaptığı işlerin başında seçim geldiğini vurguladı.

Bakan Bozdağ, "Farklı farklı insanları terörist ilan ederek, terör örgütü gibi lanse ederek onların üzerine giderek sanki Türkiye'de bir haksızlık olacakmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Kim bir haksızlık yaparsa, karşısında anayasamızı, hukukumuzu, iktidarımızı bulur. Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanını uyarmaya kalkanlar kendi işlerini iyi yapsınlar. Biz bu milletin evladıyız, bu milletin temsilcisiyiz, bu milletin hükümetinin bir ferdiyiz. Bu milletin hiçbir ferdinin hakkının yenmesine göz yummayız, rıza göstermeyiz." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını belirlemediğini ifade eden Bozdağ, Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirdi.

Muhalefetin kendilerinin emir eri gibi olacak kukla bir cumhurbaşkanı adayı aradığının altını çizen Bozdağ, Türk milletinin bunu istemeyeceğini söyledi.

Bozdağ, "Türk milleti, liderinin Atatürk, Adnan Menderes, Özal gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi olmasını ister. Kuklaların peşinden aziz milletimiz gitmez. Kuklaları da bu aziz millete, devlete, devletin başı cumhurbaşkanı olarak seçmez. Bu millet, sandıkta onları tartacak, kendi izzetini, asaletini korumayıp milleti kendilerine oy vermeye mecbur zannedenlere bu millet hiç kimseye mecbur olmadığını sandıkta bir kez daha gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, toplantının yapıldığı salona girişinde yanına gelerek "Sonuna kadar yanındayız" diyen bir vatandaşa "Kılıçdaroğlu da 7'li masa da duysun." ifadesini kullandı.

Toplantıya AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ile partililer katıldı.