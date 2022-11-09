Bakan Bozdağ: 360-400 oy arasında referandum ortaya çıkar

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü ve aile düzenlemesini içeren Anayasa değişikliğini Cumhur İttifakı'nın tek başına referanduma götürmesinin fiilen imkansız olduğunu söyledi. Bozdağ, "Kamuoyunda sanki Cumhur İttifakı birlikte referanduma götürmek istiyormuş gibi bir algı yapılıyor. Bir defa bizim böyle bir gücümüz yok. Muhalefet buna destek vermezse mümkün değil. Biz temel olarak temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu yapılmasına karşıyız. Ancak 360 ile 400 oy arasında kalırsa referanduma götürme durumu ortaya çıkar. Biz büyük bir uzlaşmayla Meclis'ten geçmesinden yanayız" dedi.

Bakan Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvenci konusunda yapılan anayasa değişikliği teklifi ve gelinen süreci, aralık ayı başında Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketi ile infaz düzenlemesine ilişkin DHA'ya konuştu. Bakan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu durduk yerde neden bu konuyu gündeme getirdi? Kendi ve sözcülerinin açıklamalarına baktığımızda toplumda bir endişe olduğunu, 'Acaba CHP güç sahibi olursa; Türkiye'de başörtüsü konusundaki kazanılmış haklar ve gelinen noktada bir dönüş olur mu?' bu endişeyi belli ki CHP'liler arazide gördüler. Bu endişeye bir karşılık olarak, 'biz gelirsek bunlar olmayacak' mesajını vermek ve siyasi bir hesapla bunu yaptığı görülüyor" dedi. Bozdağ, bu teklifin verilişini sağlayan bir başka şeyin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu, yeni sistemde iktidar olmak için yüzde 50+1 gerektiğini, CHP'nin yüzde 25 olan oyunu artırmak için kendi dışındaki çevrelere açılmak istediğini söyledi.

Bakan Bozdağ, infaz düzenlemesine ilişkin hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, bunun için de 'bilim komisyonu' kurulduğunu kaydetti. Bakan Bozdağ, "İnfaz düzenlemesi yargı paketinde yok. Bu düzenlemeyi uzun vadede düşünüyoruz. Bu konuda bir 'bilim komisyonu' kurduk. Geçen hafta bu komisyonla ilk toplantımızı yaptık. Bilim Komisyonu bizim infaz sistemimizi ele alan bir çalışma yapacak. Seçimden sonra infazla ilgili konularda önemli adımlar atacağız. İnfaz sistemimizin özellikle ıslah, rehabilitasyon, topluma kazandırma, denetimli serbestlik uygulamasını daha verimli, yararlı hale getirme konusunda, bir takım yeni düzenlemeleri içerecek. İnfaz sistemiyle ilgili köklü bir zihniyet değişimi sayılabilecek reform çalışması yürütülüyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla bugün bazı ülkelerde, Hollanda başta olmak üzere; cezası düşük olan suçlarda yargılama usulü de çok hızlı ve farklı. Cezaların yatarı da farklı. Şimdi biz bunlar üzerinde de duruyoruz. Toplumda cezasızlık algısına neden olan suçlarla ilgili 'yeni bazı cezalar üzerinde durma ve başka cezalar olabilir mi?' bunlar üzerinde çalışıyoruz. Biz cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli bir değişiklik yapma hazırlığı içerisindeyiz. Cezası az olan suçlarla ilgili yeni bir cezalandırma, yeni bir usul, hızlı yargılama üzerinde çalışıyoruz" dedi.