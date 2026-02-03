Bakan Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun Açılışına Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile birlikte Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. İki ülke iş dünyalarımızın katılımı ile düzenlediğimiz Forum'da, firmalarımızın ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta Suriye ve Gazze'nin yeniden imarı ve Afrika'nın kalkındırılması olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak atılabilecek adımların önemini bir kez daha vurguladık. Firmalarımızın üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği ortak yatırım ve projeler, yalnızca ekonomik kalkınmaya fayda sağlamayacak, aynı zamanda bölgemizin istikrara kavuşmasını sağlayacaktır."