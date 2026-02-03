Haberler

Bakan Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun Açılışına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al Falih ile birlikte Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun açılışını gerçekleştirdik. İki ülke iş dünyalarımızın katılımı ile düzenlediğimiz Forum'da, firmalarımızın ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta Suriye ve Gazze'nin yeniden imarı ve Afrika'nın kalkındırılması olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak atılabilecek adımların önemini bir kez daha vurguladık. Firmalarımızın üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği ortak yatırım ve projeler, yalnızca ekonomik kalkınmaya fayda sağlamayacak, aynı zamanda bölgemizin istikrara kavuşmasını sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı