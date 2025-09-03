Bakan Bolat: Türkiye'nin milli geliri yıl sonunda 1,5 trilyon doları bulacak

SAKARYA'da 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin ikinci çeyrek sonunda 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını ve yıl sonunda 1,5 trilyon doları bulacağını belirterek, "Fiyatlarda, piyasalarda istikrar güçleniyor. Finansal şartlarda da aşağı doğru iniş birlikte devam edecek. Firmalarımız açısından, piyasalar açısından, ticaret ve üretim şartları açısından rahatlamanın giderek güçlendiğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Ağustos 2025 Dış Ticaret Rakamları Basın Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi. Bakan Bolat, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Arifiye ilçesindeki Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Bolat, 2025 Ağustos'a ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin milli gelirinin ikinci çeyrek sonunda 1 trilyon 474 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Bolat, "Türkiye, bu yıl sonunda 1,5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olacak. İkinci çeyrek sonunda milli gelir toplamamız 1 trilyon 474 dolara zaten ulaştı. Kişi başına milli gelirde ikinci çeyrek sonunda 16 bin 370 dolara geldi. İkinci çeyrekte büyümenin hızlandığını gözlemledik, yüzde 4,8'lik çeyrekte de yüzde 2,3 bir artışımız vardı. İlk yarıyıl ortalaması yüzde 3,6 büyümeyle kapadık. Türkiye son 15 aydır kesintisiz bir şekilde her ay yıllıklandırılmış enflasyon oranında düşme kaydediyor. TÜFE bazında ele alındığında yüzde 32,95'e, aylık da yüzde 2,04'ü gördük. Yıl sonunda 20'li rakamlarda göreceğimiz dediğimiz, yüzde 30'un altında rakamı hep birlikte başaracağız. Fiyatlarda, piyasalarda istikrar güçleniyor. Finansal şartlarda da aşağı doğru iniş birlikte devam edecek. Firmalarımız açısından, piyasalar açısından, ticaret ve üretim şartları açısından rahatlamanın giderek güçlendiğini hep birlikte göreceğiz. Birkaç gün önce istihdam, işsizlik rakamları da açıklandı. Orada da son 20 yılın en düşük işsizlik oranı olan yüzde 8'i gördük, temmuz ayı itibarıyla. 32 milyon 600 bin istihdam ki 19,5 milyondan geldik 2002 yılında. Bu şekilde işsiz sayımız da 3 milyonun altına gerilemiş oldu, zaten oralarda duruyordu. Böylelikle son 20 yılın en düşük işsizlik oranını da kaydettik" diye konuştu.

AĞUSTOSTA MAL İHRACATI 21 MİLYAR 795 MİLYON DOLAR

Ağustos ayında mal ihracatının 21 milyar 795 milyon dolar olarak kaydedildiğini açıklayan Bakan Bolat, şunları söyledi:

"21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,9'luk azalış anlamına geliyor. Bu da özellikle otomotiv fabrikalarının, dayanıklı tüketim fabrikalarının yıllık izinlerini ağustos ayında kullandırmaları, altın ve enerji ihracatımızdaki geçen yılın aynı ayına göre azalma nedeniyle makul bir rakam. İhracatta tablonun stabil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir de temmuz ayında, bir önceki ay tam 2,5 milyar dolar net aylık artış sağlamıştık. Bu da şunu gösteriyor, fabrikaların özellikle ağustos ayında bakım onarıma girmeden, yıllık izinlerini kullandırmadan önce temmuz ayında bir önden yükleme yaptıkları anlaşılıyor. Eylül ayında, ekim ayında inşallah trend yine yukarı doğru devam edecek. Zaten önemli olan yılın başından bu yana olan ana istikamettir. İstikamet, yukarı ve olumlu çizgide devam ediyor. İthalatta yüzde 3,9 yaklaşık yüzde 4 azalma söz konusu. Orada da 25 milyar 963 milyon dolar. Yaklaşık 26 milyar dolar bir rakam gerçekleşti. Geçen yıla göre 1 milyar 40 milyon dolar bir azalış var ithalatta. 11 ay sonra ilk defa ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre gerilemiş oldu. Bu iyi bir rakam olumlu bir rakam. Dış ticaret açığını azaltma anlamında ve bu 25,9 milyar dolarlık ithalat rakamı son 14 ayın en düşük ithalat rakamı. Dış ticaret açığında da geçen yıl net 5 milyar dolardı ağustosta. Bu yıl yüzde 16,7 azalışla 4 milyar 168 milyon dolara gerilediğini görüyoruz. Bu da son 46 ayın yaklaşık son 4 yılın aylık en düşük dış ticaret açığıdır. Bu da bu anlamda sevindirici. Bir başka sevindirici rakam da ihracatın ithalatı karşılama oranı. Burada da yaklaşık yüzde 84. Ağustos ayında elde ettiğimiz rakam yüzde 83,9. Geçen yıl ağustosta bu rakam yüzde 81,5 idi. Bu da yine son 46 ayın yaklaşık son 4 yılın en yüksek ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Bu da olumlu bir veri olarak karşımızdadır."

İHRACAT RAKAMLARI

Bakan Bolat, tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatının serbest bölgelerden yapıldığına dikkat çekerek, "Ocak-ağustosta da rekor bir rakam oldu 8 aylık. Ağustos ayında yaklaşık yüzde 9,5 artışla 1 milyar 40 milyon dolar serbest bölgelerden yurt dışına ihracat yapıldı. İlk 8 ayda ise yine yüzde 4,1 artışla 8,3 milyar dolar serbest bölgelerden yapılan ihracat satışlarımız hepimizi sevindirdi. 8 ayın artışında şunu rahatlıkla görüyoruz. Yüzde 4,3 artışımız var mal ihracatında ve 178,1 milyar dolara ulaştık. Geçen yıl aynı dönem 170,7 idi. Net 7,4 milyar dolar artış sağlamış olduk. "Şimdi temmuz ayında 2,5 milyar dolar artışla aylık 25 milyar dolar rekorunu kırmıştık hatırlarsanız. Çok sevinmiştik fakat bir de baktık ki ağustosun 1'inci ve 2'inci haftası hatta 3'üncü haftası rakamlar umduğumuz gibi gitmedi. Son 2 haftaya çokça asıldık. İhracatçılarımızla birlikte konuştuk. Nasıl gidiyor diye, neler yapacağız diye. 3'üncü hafta ay haftalığı 5 milyar 150'ye çıkardık. Son hafta geçen hafta 5 milyar 800 milyon dolara çıkardık. 200 milyon dolar eksiğimiz kaldı. İlk 8 ay dediğim gibi 7,4 milyar dolar toplamda net artışımız var. Yüzde 4,3 artış, 178 milyar dolar. Burada son 27 ayın 19'unda ihracatımızı artırmışız. Son 27 ayın 15'inde de aylıkta rekorlar kırdık. 2024 Ağustos-2025 Ağustos itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış ihracatımız 269,2 milyar dolardır. Geçen aya göre 200 milyon dolar daha aşağıda. Burada son 1 yılda yüzde 2,8'lik artış, 7,3 milyar dolar net değer ifade ediyor. İthalat rakamını vermiştik ağustos ayının. Dış ticaret açığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranında son 46 yılın en iyi rakamları elde edildi. Ocak-ağustos döneminin ithalatına da baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yüzde 5,6'lık bir artış var ocak-ağustos, 8 ayda. Ama dikkatinizi çekmek istediğim konu, ilk aylarda yani ocak, şubat, mart, nisan gibi aylarda bu ithalattaki artış oranı yüzde 8,5'lerdeydi yıllık o dönem bazında. Şimdi ilk 8 ayda yüzde 5,6'ya geriledik, daha da aşağılara çekeceğiz. İlk 8 aydaki ithalatımız 238 milyar dolar. Geçen yılki ithalatımız ise ilk 8 ayda 225'ti. Yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bir fark var. Ama ihracatımızda da 7,4 milyar dolar olumlu fark var. Bu ne demektir? Dış ticaret açığımızda 5,3 milyar dolar artış var geçen yılın aynı dönemine göre. Burada şunu görüyoruz. Dış ticaret açığımızda ilk 8 ayda 60,1 milyar dolar, yüzde 9,6 ile. Bu 2 ay önce yüzde 13-14'lerdeydi. O da aşağı doğru geliyor. Bunlar döviz dengeleri açısından, döviz rezervlerimiz açısından, dış ticaret gerilemesi anlamında olumlu gelişmeler" dedi.