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Bakan Bolat: Türk İş Alemi Dünya Pazarlarına Açılıyor

Bakan Bolat: Türk İş Alemi Dünya Pazarlarına Açılıyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Türk iş insanlarıyla yaptığı görüşmelerde, Türk firmalarının dünya pazarlarına açılma sürecinin hızlandığını ve ülkenin Türk yatırımcılar için açık olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk iş alemi adeta akıncı ruhla çok ciddi bir şekilde dünya pazarlarına açılıyorlar." dedi.

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp'te olan Bakan Bolat, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kuzey Makedonya toplantısında ülkede faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlük yaptığı toplantıda, Kuzey Makedonya temaslarının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Bolat, "Türk iş alemi adeta akıncı ruhla çok ciddi bir şekilde dünya pazarlarına açılıyorlar. Biz bundan memnunuz, çünkü yeni imkanlar açılıyor. Büyüyorlar, Türkiye'den daha çok ticaret yapıyorlar, mal götürüyorlar. O da Türkiye'de istihdamı, yatırımı artırıyor." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile görüşmelerinde ülkenin Türk yatırımcılara açık olduğu bilgisini aldığını aktaran Bolat, Serbest Ticaret Anlaşması'nı güncelleme konusunda da mutabık kaldıklarını ifade etti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy da DTİK'in yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini, ülkedeki Türk firmalarıyla da gurur duyduklarını söyledi.

Toplantıda, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski, DTİK Kuzey Makedonya Temsilcisi Bilal Sucubaşı ile DTİK Balkanlar Temsilciler Kurulu Başkanı ve Yunanistan Temsilcisi Levent Sadık Ahmet, Türk iş insanları ve yatırımcılarının bölgedeki başarılı faaliyetleri ve Türkiye dışında yüklendikleri misyonun önemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bu arada, Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Meclisinde, Başbakan Mickoski'nin de katılımıyla Türk müteahhitlik firmalarıyla bir araya geldi.

Cevahir Skycity projesini de ziyaret eden Bolat, inşaat şirketi Limak'ın projesini de yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
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