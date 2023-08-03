BAKAN BOLAT TEMMUZ AYI İHRACATIMIZ YÜZDE 8,4 ARTIŞLA 20 MİLYAR 93 MİLYON DOLAR OLDU

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 'İhracatımız temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır' dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk olarak Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret etti. Milletvekilleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de eşik ettiği Bolat, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan şehir hakkında brifing aldı.

Bakan Ömer Bolat, daha sonra Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda iş insanlarının da katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Bolat, deprem felaketinin ekonomik etkilerinin telafi edilmeye başlandığını gözlemlediklerini söyleyerek, 'İhracatımız temmuz ayında yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşılmıştır. 2023 yılı ocak-temmuz döneminde ise ihracatımız küresel üretim ve ticaret de düşüş ile deprem felaketine rağmen geçtiğimiz yılki seviyelerine yakın 143 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 2,1 oranında artış ile 253 milyar 379 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında ithalatımız ise yüzde 11,1 artışla 32 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-temmuz döneminde ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 oranında artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaşmıştır' ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİLER, ARABALARDA FİYAT DÜŞÜŞLERİNİ GÖRMEYE BAŞLAYACAK'

Kahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısıyla temmuz ayı ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil piyasasıyla ilgili de açıklama yaptı. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Zaten yansımalarını oto piyasasında görmeye başladınız. Yaklaşık depremin başladığı dönemden, hatta covidin ortalarından itibaren otomotiv piyasasında yaşanmaya başlanan sıkıntılar, zorluklar ve haksız ticari uygulamalara karşı Ticaret Bakanlığı olarak gereken bütün tedbirleri son 1 ay içerisinde aldık, kararlılıkla uyguluyoruz. Denetimleri kararlılıkla yapıyoruz ve çok hızlı bir şekilde stoklarda ne kadar araç varsa, son 1-2 hafta da ortaya çıkmaya başladı. ve çok yakında da fiyat düşüşlerini de hem sıfır arabalarında hem de ikinci el arabalarda tüketicilerimiz görmeye başlayacaklar. Vatandaşlarımızı, salgını bahane ederek, depremi bahane ederek stokçuluk ve fırsatçılıkla mağdur etmeye çalışanlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak elimizdeki bütün imkanları, bütün tedbirleri ortaya koyarak kararlılıkla mücadele edeceğiz ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunu diğer ürünlerde de yapmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

'2028 YILI MAL İHRACATI HEDEFİMİZİ 400 MİLYAR DOLAR OLARAK BELİRLEDİK'

Ticaret Bakanlığı'nın 2028 yılı hedeflerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Bolat, şu ana kadar 470 kuruluşla heyetler halinde toplantılar yaptıklarını ve istişaresiz iş yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu çerçevede 2028 yılı için, Ticaret Bakanlığı olarak mal ihracatımız için 400 milyar dolar, hizmetler ihracatımız için de 200 milyar dolar hedefler belirledik. Küresel mal ihracatında Türkiye'nin payının yüzde 1,2'ye çıkmasını belirledik. Hizmetler ihracatındaki ihracatımızın dünyadaki payının da yüzde 15'e çıkmasını belirledik. Orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının toplam ihracattaki payını da yüzde 50'ye çıkarmayı hedefledik. E-ihracatın, elektronik ticarette yapılan ihracatın da toplamda ihracattaki payını yüzde 10'a çıkarmanın gayreti içindeyiz. Bu hedeflere ulaşmak için ihracatçılarımızın önündeki sorunları kaldırma noktasında var gücümüzle çalışıyoruz, 7/24 onlarla iletişim halindeyiz. Hiçbir kararımızı istişare etmeden, koordinasyon yapmadan almıyoruz."

'İHRACAATTA OTOMOTİV İLK SIRADA'

Bakan Bolat'ın ardından söz alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise depremin, 2023'te 2,5 milyar dolarlık ihracat kaybına neden olacağını öngördüklerini belirtti. Depremden etkilenen şehirlerin durumunu özel olarak takip ettiklerini ifade eden Gültepe, temmuzda Gaziantep'in yüzde 48'lik artışla en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını, Malatya ve Adıyaman'da bir önceki yıla göre artış yaşandığını, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da işaretlerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Kahramanmaraşlı firmaların geçen ay 68 milyon dolar, yılbaşından bu yana ise toplam 563 milyon dolarlık ihracat yaptığını ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, şöyle devam etti:

"Dayanışma ruhuyla, inanıyorum ki tüm yaralarımızı hızla saracağız. İnşallah Kahramanmaraş bu yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaşacak. Temmuzun ilk yarısına takvim etkisiyle biraz durağan başlasak da ayın ortasından itibaren ihracatta vites yükselttik. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi temmuz ayını yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar ihracatla kapattık. Aynı zamanda tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat performansını gerçekleştirdik. Yılın ilk 7 ayında 143,4 milyar doları aştık. Yedi ayda geçen yılla hemen hemen başa baş durumdayız. Son 12 ayda ise 253,4 milyar dolar ihracata ulaştık. Mal ihracatındaki bu performansımızın yanında hizmet ihracatında da artış devam ediyor. Güncel verilere göre son 12 ayda hizmet ihracatımız 96,2 milyar dolara ulaştı. Bu başarılarda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Sektörler özelinde ihracat rakamlarına baktığımızda otomotiv temmuzda da ilk sıradaki yerini korudu. Temmuz ayında ilk 5 sektörümüz; 2,7 milyar dolarla otomotiv, 2,1 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla hububat ve 1,3 milyar dolar elektrik elektronik sektörü şeklinde sıralandı. Bu sektörlerimizin yanı sıra gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı ile savunma ve havacılık sektörlerinde önemli artışlar kaydettik."

'EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ İLK 3 ÜLKE ALMANYA, İTALYA VE ABD'

Temmuz ayında 45 ilin ihracatını artırdığını, en çok ihracat yapan ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir olduğunu kaydeden Gültepe, şunları söyledi:

"1198 firmamız geçen ay ilk kez ihracat yaptı. Yeni firmalarımız temmuz ayında 98,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 1,40 dolar oldu. Euro/dolar paritesindeki artışın da ihracatımıza pozitif yansıdığını görüyoruz. Nisan'dan önceki 12 ayda parite kaynaklı 10 milyar dolara yakın kayıp yaşamıştık. Son 4 aydır parite farkı ihracatımıza 1,5 milyar dolar pozitif etki yaptı. Temmuz ayında parite farkının katkısı 715 milyon dolar oldu. En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık oldu. Suudi Arabistan'a yüzde 189, Kanada'ya yüzde 162, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 126, Kazakistan'a ihracatımız yüzde 112, Yunanistan'a yüzde 93'lük ihracat artışı kaydettik. Yunanistan ve Kanada'ya ihracatta rekor kırdık. Elbette ülkeler bazında hedefimiz çok daha yüksek. Bu hedefler doğrultusunda bir yandan ana pazarlarımızdaki etkinliğimizi artırmak, diğer yandan yeni pazarlar bulmak için yoğun gayret gösteriyoruz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısının ardından, iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini de dinledi. (DHA)