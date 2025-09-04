Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye tarım ve gıda üretimini 22 yılda 3 katına çıkardı

ULUSLARARASI Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) tarafından düzenlenen 4'üncü IAOM Eurasia Konferans ve Sergisi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat , "Burada iftiharla vurgulamak isterim ki Türkiye 'miz tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın, hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini son 22 yılda dolar bazında 3 katına yükseltmiştir. 24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen 4'üncü IAOM Eurasıa Konferans ve Sergisi'ne katıldı. Dünya tahıl sektörünün buluştuğu programa Bolat'ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber ve IAOM Genel Başkanı Scott Martin, IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, milletvekilleri ve sektör dernekleri başkanları, yurt için ve yurt dışından gelen çok sayıda iş insanı katıldı. 'Tarımda Kadının Yeri' ana temasıyla başlayan serginin açılış töreninde IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy tarafından Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ebru sanatıyla yapılmış bir tablo hediye edildi. Açılış kurdelesini kesen Bolat, ardından sergiyi gezdi.

'24 MİLYAR DOLAR ÜRETİMDEN 74,5 MİLYAR DOLAR ÜRETİME YÜKSELDİ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Bizim ülkemizde de tarım, gıda sektörü ülke ekonomisinde çok önemli bir yer oluşturmakta. Gerek milli gelirimizdeki payı, gerek istihdamdaki payı, gerek iç ticaretteki payı, gerekse de dış ticaretteki payı itibariyle tarım ve gıda sektörü çok büyük önem taşımakta. Tarladan marketlerdeki zincirlere kadar ulaşımda ağ zincirde baktığımızda yaklaşık on milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını, para kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada iftiharla vurgulamak isterim ki Türkiye'miz tarım ve gıda sektöründe Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın hükümetimizin çok büyük ve yoğun çalışmaları sonucunda üretimini son 22 yılda dolar bazında 3 katına yükseltmiştir. 24 milyar dolar üretimden 74,5 milyar dolar üretime yükseltmiştir. Bunun yanında nüfusumuzun da bu 22 yılda 65 milyon kişiden 86 milyona yaklaştığını ifade etmek isterim. Nüfusumuzdaki artış da yüzde 33, 3'de 1 seviyesinde oldu. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yapan 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma yükseldik. Bu nedenle hem vatandaşlarımızın beslenmesi gıda ihtiyaçları hem de ülkemize misafir gelen turistler açısından gıda sektörleri bakımından Türkiye dünyada kendi kendine yeterli nadir ülkelerden biri konumundadır" dedi.

'32,5 MİLYAR DOLAR İHRACATA GEÇEN YIL ULAŞMAYI BAŞARMIŞ BULUNMAKTAYIZ'

İhracattaki yükselişe değinen Bolat, "Üretimini dolar bazında 3 katı arttırırken aynı zamanda ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolar civarında bir ihracattan 32,5 milyar dolar ihracata geçen yıl ulaşmayı başarmış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 katı bir artışla ve bunların içinde baktığımızda en önemlilerinin hububat ürünlerinin 12 milyar dolar olduğunu görmekteyiz. Yaş meyve sebze var 3,5 milyar dolar ve su ürünleri hayvansal mamuller 3, 4 milyar dolar, meyve ve sebze 2,7 milyar dolar, Fındık mamulleri 2,6, kuru meyve üretimlerinde de 1,8, zeytin ve zeytinyağı da 813 milyon dolar ana kalemler itibariyle. Özellikle hububat ve yağlı tohumlar piyasasında arz güvenliği açısından ve fiyatlardaki büyük yükselişleri frenlemek açısından büyük rol oynadık" ifadelerini kullandı.

'19,6 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Bolat, "Bizim bu stratejik konumumuzun ticaretteki karşılığı şöyledir. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana ulaşabilmek, 67 ülkeye ulaşabilmek ve bu 67 ülke neredeyse dünya üretiminin yüzde 45'i, 51,2 trilyon dolarlık üretimi ve 25 trilyon dolarlık da ithalat ihracat hacmine sahip ülkeler konumunda ve Türkiye bu Avrasya coğrafyasının merkezi bir ülkesi konumundadır. Dünyada bugünkü ve 4 gün sürecek bu büyük buluşmanın ana konusu olan hububat ürünleri, başta buğday, un ve diğer ürünler olmak üzere değirmencilik, sanayi, ilaç, gübre kimyasallar birçok alanları kapsayan bu büyük buluşmada Türkiye'de dünya buğday üretiminde ilk 10'a giren önemli bir oyuncu konumundadır. Çin, Hindistan, Rusya ve ABD'nin çok önde gelen önemli üretici ve ihracatçı ülkeler olduğunu biliyoruz. Bizde de özellikle üretimin pik yaptığı 2023 yılında 22 milyon ton buğday üretimi başarılmıştı. Bu sene itibariyle de Tarım Bakanlığımızın ilk tahmin raporunda 19,6 milyon ton buğday üretimi gerçekleşmesini bekliyoruz. Burada buğdayda kendimize yeterlilik anlamında üretim yeterliliği yanında gerek ihracat, gerekse un, makarna ve diğer katma değerli ürünlerin üretimi ve ticaretiyle de aktif rol oynuyoruz. Özellikle un ihracatında dünyada 'inci, makarna ihracatında da dünyada 2'inci konumuzdayız" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL ISINMADA 0 HEDEFİNİ BENİMSEYEREK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

İklim değişikliğine değinen Bolat, "Biz de Türkiye olarak iklim değişikliği kanununun geçen 1,5 ay kadar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkardık. 2021 yılında da Paris İklim anlaşmasını kabul ederek 2053 yılına kadar küresel ısınmada sıfır hedefini benimseyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.