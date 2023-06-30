Bakan Bolat'tan Keşan Belediyesi'ne Ziyaret

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne'de Keşan Belediyesi'ne bayram ziyaretinde bulundu. Bolat, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Mecit Erol, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile partililerce karşılandı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, 'Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat'ı, Keşan'ımızda ağırlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve getirilen Bakanı'mız Ömer Bolat'a görevlerinde başarılar diliyor, kendilerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bakanı'mızı belediyemizde misafir etmekten onur duyuyoruz. Devletimizin, hükümetimizin, bakanlarımızın ve milletvekilimizin güçlü desteği ile Keşan'ımızın kazanımları için çalışıyoruz. Hizmette başarıya giden yolu, devlet-belediye birlikteliği ile ortaya koyuyoruz. Halka hizmet etmek için her koşulda hep hazırız' dedi. Bolat ise misafirperverliklerinden dolayı Helvacıoğlu'na teşekkür etti. Helvacıoğlu, ziyarette Bolat'a, Keşan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle özel olarak bastırılan pul ve yöresel ürünlerden oluşan sepet hediye etti.