Bakan Bolat: Suriye ile iş birliği çalışmalarımız JETCO temelinde hızlanacak

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile 'Türkiye-Suriye Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'na (JETCO) ilişkin anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Bundan sonra ekonomik iş birliği çalışmalarımız, bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ile beraber bakanlıkta 'Türkiye-Suriye Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. İmza töreni öncesi Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar başkanlığında, basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. Bakan Bolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimizi ülkemizde ağırlamak bizler için büyük mutluluk ve onurdur. Bu ziyaret tarihi bir ziyarettir. Bu ziyaretle inşallah 10'dan fazla anlaşmayı, bugün ve yarın Ankara'da ve İstanbul'da heyetler arasında imzalamış olacağız" diye konuştu.

'TÜM BÖLGENİN İSTİKRARINA KATKI VERECEK'

Bakan Bolat, Nidal eş-Şaar'ın yeni Suriye'nin Türkiye'de ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, "Bu ziyaret sırasında gerek Ticaret Bakanlığımız ile gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile gerekse Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey ile resmi temaslar yapılacak. Organize sanayi bölgelerinde inceleme gezileri yapılacak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) Türk ve Suriyeli iş insanları arasında yatırım ve ticaret forumu birisi Ankara'da, diğeri İstanbul'da gerçekleştirilecek. Tüm kurumlarımızla birlikte Suriye'nin istikrarını zedelemeye çalışılan adımlar karşısında, Suriye hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Bu çerçevede güçlü ve dirençli bir Suriye yönetiminin ve ekonomisinin başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı vereceğine inancımız tamdır. Bu bakımdan Suriyeli mevkidaşımın gerçekleştirmekte olduğu bu ziyaret, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet El Şara'nın liderlik ettiği ülkelerimiz ve bölgemiz için güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik de çok önemli bir işaret fişeğidir" dedi.

'1,9 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİNE ULAŞTIK'

Bakan Bolat, Suriye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerde olumlu bir hava esmekte olduğunu vurgulayarak, "2024 yılında toplam ticaretimiz 2,6 milyar dolardı. Bu yıl ilk 7 ayda 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Suriyeli iş adamlarının, iş kadınlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri teveccüh nedeni ile hem kendilerine hem de Suriyeli mevkidaşıma ve bakanlık yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. ve daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen Serbest Ticaret Anlaşması'nın yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması için müzakere konusunda önerilerimizi yaptık. Bu doğrultuda biraz sonra misafir bakan kardeşimle birlikte 'JETCO' denilen ekonomi ve ticaret ortaklık anlaşmasını imzalayacağız. Bundan sonra ekonomik iş birliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak" açıklamasında bulundu.

'KAPSAMLI İSTİŞARELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye ve Suriye'nin kamu kurumları arasında idari gelişim ve yönetim alanında iş birliğine ilişkin de bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını aktaran Bolat, "Böylece Suriye'nin ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım, iş birliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturmuş olacağız. Türkiye'nin kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devlet projeleri bağlamındaki tecrübelerini de kardeşlerimizle paylaşmak istiyoruz. Gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceğiz. Bu konuda da bir Ortak Gümrük Komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye-Suriye arasındaki halen faal olan 7 gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Transit taşımacılığın da yeniden sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmış durumdadır" diye konuştu

'İKİ ÜLKENİN DE GELECEĞİ BİRDİR'

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskilere dayanmakta olduğunu söyleyerek, "Bildiğiniz gibi tarihi bağlarımız ve coğrafi konum nedeniyle birbirimizden ayrılamayız. Aynı zamanda iki ülkenin de geleceği birdir. Bildiğiniz gibi Suriye halkı çok zor yıllardan sonra bir devrim gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde kimin bize dost olduğunu, kimin bize dost olmadığını burada gerçek değerleriyle birlikte öğrenmiş olduk geçmiş yıllarda. Türkiye aslında bizim sadece komşu ülkemiz değil. Türkiye bizim için ikinci bir vatandı. Milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi bir vatan olarak gördü. Türkiye onları kucaklamış oldu. Aynı zamanda onların beklentilerine cevap vermek için çalışmalarını yürüttü. Kapılarını açtı Türkiye, aynı zamanda gönlünü de açtı, sınırlarını da açmış oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tutumu hiçbir zaman unutulamaz" dedi.

TÜRKİYE-SURİYE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı. Toplantıda 2 ülke arasında ekonomik iş birliği temasları değerlendirildi. Bakan Bolat, Suriye ile karşılıklı olarak gerçekleşen ziyaretler ve yapılacak anlaşmaların, Türkiye ve Suriye'nin güçlü bir ticaret ve yatırım ilişkisi geliştirmesine vesile olacağını söyleyerek, "Bu çerçevede az önce Ticaret Bakanlığımızda, ev sahipliği yaparak heyetler arası ve ikili görüşmelerimizi tamamladık. Bu görüşmelerin sonunda her iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret ilişkilerini geliştirmek adına bir kurumsal zemin teşkil etmesi için kısaca 'JETCO' dediğimiz Ortak Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Komitesi'ni kurduk. Bundan sonra gerek resmi görüşmeler gerekse özel sektör görüşmeleri, bu JETCO temelinde hızlanacaktır. Bunun yanında yine az önce bakanlığımızda her 2 ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlıkları arasında teknik ve eğitim iş birliği konularında anlaşmayı da imzaladık" diye konuştu.

'SURİYE İLE ENGELLERİ KALDIRDIK'

JETCO mekanizması başladıktan sonra birçok sorunu karşılıklı olarak çözeceklerini aktaran Bakan Bolat, "Engelleri ortadan kaldıracağız ve ekonomik ilişkilerimizi sadece ticaret temelinde değil, aynı zamanda yatırımlar, üretim, altyapı, enerji birçok alanda iş birliği temelinde geliştireceğiz. Sayın mevkidaşım ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetlerimizi de kapsamlı şekilde ele aldık. Biz 8 Aralık devriminden sonra Türkiye olarak ihracatta, ithalatta ve transit ticarette Suriye ile ilgili olarak bütün engelleri kaldırdık. Transit ticareti 1-2 ürün hariç tamamen serbest hale getirdik. Şu anda taşımacılık alanında her iki ülkenin ulaştırma bakanları yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da imzaladıkları anlaşma ile hem ikili taşımacılıkta hem de transit taşımacılıktaki engelleri kaldırma konusunda anlaştılar" dedi.

'YATIRIMLARIMIZ HIZLA DEVAM ETMEKTE'

Türkiye ile Körfez arasında Suriye'nin de istifade edeceği şekilde transit ticaretin hızlanacağını belirten Bakan Bolat, "Gümrük kapılarımızın modernize edilmesi ve genişletilmesi konusunda da yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Hava yolu taşımacılığında; Türkiye ile Suriye arasında bugün itibarıyla haftada 17 sefer Türk Hava Yolları ve AJET üzerinden karşılıklı seferler yapılmaktadır. Bunun yanında Ortak Gümrük Komitesi kurulması konusunda da karşılıklı olarak niyet beyanlarımızı yaptık. Ortak sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri konusunda değerli Suriyeli Bakanımız bugün öğleden sonra Sanayi Bakanımızın misafiri olarak Ankara'daki organize sanayi bölgesinde inceleme yapacak. Yarın da İstanbul'da organize sanayi bölgesi incelemelerini yapacak" diye konuştu.

'TÜRK İŞ İNSANLARINA GÜVENİYORUZ'

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, hiçbir devletin Türkiye ve Suriye'nin birbirleri için yaptıklarından fazlasını yapamayacağını ifade ederek, "Önümüzdeki kuşaklar için her şeyde ortaklık sağlanmalı. Türkiye'nin tecrübesi bizim için 'mucize' diye nitelendirebileceğimiz bir tecrübedir. Türkiye 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü. Türkiye öyle bir aşamaya geldi ki örgütler bile Türkiye'den de çekilmeye başladı. Türkiye'nin ortağımız olmasını istiyoruz. Biz Türkiye ekonomisine ve Türk iş insanlarına güveniyoruz. Özellikle yatırım alanındaki tecrübelerine güveniyoruz. Ümit ediyoruz ki Türkiye, Suriye'de de fabrikalar kursun, Suriye üzerinden sanayi ürünlerini ihraç etsin" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİN YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Suriye'de huzur ve istikrarın yeniden hakim olmaya başladığını, karşılıklı ticaret ve yatırımlar için şartların gelişmeye başladığını ifade ederek, "Bu toplantı vesilesiyle, altını çizerek vurgulamak istiyoruz ki biz iş dünyası olarak, devletimizin takip ettiği Suriye'nin toprak bütünlüğünü öne çıkaran yaklaşımı tamamen destekliyoruz. Bu açıdan, ekonomik kalkınma çabalarının temel önceliklerin arasında yer almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.