Bakan Bolat: Savunma sanayi ihracatında bu yıl 8 milyar doları aşacağız

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda, "Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibariyle zaten 3 buçuk milyar doları geçtik. Satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin ihracat başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde, 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na (IDEF 2025) katılarak savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi. Bakan Bolat, HAVELSAN, BAYKAR ve TÜRKSAT başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerinin stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Bakan Bolat'a HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından hediye takdimi yapıldı. Fuar alanını gezdikten sonra ise Bakan Bolat, gazetecilere IDEF 2025 hakkında açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'NİN NEREDEN NEREYE YÜKSELDİĞİNİN EN GÜZEL TEMSİL YERİ'

Bakan Bolat, IDEF 2025 hakkında yaptığı değerlendirmede, "Türk sanayinin, Türkiye'nin teknolojide başardığı seviyenin gelişmeni ve savunma sanayinde dünyaya vurduğumuz mührü, adeta bir temsil yeri. ve 100'e yakın ülkeden, 98 ülkeden katılım var. Bin civarında yerli, 400 civarında yabancı katılımcı var. Gerçekten Türkiye ekonomisinin nereden nereye yükseldiğinin, Türk sanayinin, Türkiye'nin teknolojik seviyesinin nereden nereye yükseldiğinin en güzel temsil yeri. Biz Ticaret Bakanlığı'yız. Ülkemizin ürünlerini dünyaya ihraç edilmesi bizim görevimiz. Dünyanın neresine gidersek gidelim, savunma sanayiimizden övgüyle bahsediliyor. ve savunma sanayimizdeki geldiğimiz bu başarı seviyesi, aslında Türk sanayine büyük bir itibar kazandırıyor. Savunma sanayiinde bir ülke başarılıysa, bütün sanayilerde başarılı şeklinde bir olumlu itibar kazandırıyor. Bunu muhataplarımızdan net görüyoruz. Teknoloji ve kalite seviyesi konusunda hiçbir kafalarında endişe kalmıyor" dedi.

'TÜRKİYE ARTIK AVRASYA COĞRAFYASININ EN GÜÇLÜ SAVUNMA SANAYİ ÜLKELERİNİN BAŞINDA GELMEKTEDİR'

Bakan Bolat, geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolar rakamına ulaştıklarını belirterek, "Savunma sanayi ürünleri ve hizmetleri ihracatında her yıl artarak ilerliyoruz. Bu yılda ilk 6 ay itibariyle zaten 3 buçuk milyar doları geçtik. Satışlar yılın ikinci yarısı ve son çeyreğine doğru da hızlanıyor. Biz bu yıl Allah izin verirse 8 milyar doları rahatlıkla aşacağız ve Türkiye'nin ihracat başarısına savunma sanayi büyük bir katkı sağlıyor. Bunun dışında gerek donanım gerek kurmay gerekse yazılım programları ile müthiş bir ekosistem oluşturuyor. Genel sanayiye de çok büyük katma değer sağlıyor, katkı veriyor. İstihdama sağlıyor. Bugün 90 bini aşan, 100 bini yakın istihdam sağlayan bir savunma sanayimiz var. 20 milyar dolarlık bir yıllık üretim rakamından bahsediyoruz savunma sanayinde. ve dünyada yüzden fazla ülkeye ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayi ihracatımız var. Kara araçları, hava araçları, deniz araçları, elektronik harf sistemi, yazılım programları ile gerçekten dört dörtlük bir savunma sanayimiz var. Bu daha da gelişecek. Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki geçen 22 yılda, Türkiye ekonomisi nasıl milli gelirini 238 milyar dolardan bu yıl inşallah yıl sonunda 1.4 trilyon doları aşağıya bir seviyeye ulaştırdıysa, Kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan şu anda 16 bin dolar seviyesine ulaştırdıysa bu arkasında yapılan büyük yatırımların, reformların, akıllı yönetimin, siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın çok önemli olduğundan dolayıdır. Savunma sanayine de ayrı bir önem verildi. Türkiye artık Avrasya coğrafyasının en güçlü savunma sanayi ülkelerinin başında gelmektedir. Afrikası, Asyası, Orta Doğu hatta Avrupa ülkeleri Türk savunma sanayi ürünlerini kullanmaktadırlar. Güney Amerika'da dahil olmak üzere. Daha da gelişerek ilerleyeceğiz. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu sadece bir ekonomik faaliyet değil veya bir döviz kazandırıcı ihracat faaliyeti değil. O anlamda da çok çok önemli tabii ki ekonomik açıdan, ihracat açısından. Ama aynı zamanda bağımsızlığımızın teminatıdır savunma sanayi" dedi.

'TÜRKİYE SON 20 YILDIR SÜREKLİ İLERLEME VE GELİŞME HALİNDE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Bakan Bolat, kuzeyde, gündeyde, doğuda ve batıda son birkaç yıldır çok şiddetli savaşlar, çarpışmalar ve çatışmalara şahitlik ettiklerini vurgulayarak, "Onların ortasında Türkiye bir istikrar abidesi, bir istikrar adası gibi gelişmesini devam ettirmekte. ve bunu da güçlü ordumuza, güçlü ekonomimize, güçlü savunma sanayimize, güçlü bir liderliğe ve güçlü bir yönetime borçluyuz. Rabbim inşallah bunların devamını nasip eder. Çünkü tökezlediğiniz zaman ya da iç çatışmalar olduğu zaman, huzursuzluk olduğu zaman gelişme duruyor. Maalesef gerileme başlıyor. Türkiye son 20 yıldır sürekli ilerleme ve gelişme halinde yükselişini sürdürüyor. Avrasya coğrafyasının parlayan bir yıldızı konumunda bağımsızlığımıza büyük katkı yapan, güçlü savunmamıza büyük katkı yapan savunma sanayimizin tüm aktörlerine başta savunma sanayi başkanlarımız olmak üzere şükran borçluyuz. Bugün artık bin 300'ün üzerinde projeler çalışılıyor. IDEF'te bunların dünyaya tanıtıldığı, dünyaya sergilendiği çok önemli bir buluşma noktası haline geldi. Adeta bir pazar yeri burası. Savunma sanayi alanında. Batılı ülkelerin de firmalarını Asya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan firmaları da görüyoruz. Demek ki IDEF de artık bir dünya markası haline geldi" diye konuştu.

'İLK HEDEF 100 DOLARA ÇIKARABİLMEK VE ONDAN SONRA DAHA YUKARILARA'

Savunma sanayide kilogram başı ihracatın şu an 68 dolar olduğunun altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "68 dolar. İlk hedef 100 dolara çıkarabilmek ve ondan sonra daha yukarılara. Yani limit yok. Gökyüzüne baktığımızda limit yok. Savunma sanayinde de limit yok. İnşallah önemli olan sürekli üstüne ekleyerek gelişme ve yükselişe devam etmek. Bunun da yolu istikrarı korumak, doğru yatırımlar yapmak ve gelişmeyi devam ettirmekten geçiyor" ifadelerini kullandı.