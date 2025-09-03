Haberler

Bakan Bolat, Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sakarya'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile MÜSAİD Sakarya Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Sakarya Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni geçen Bakan Bolat, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile makamında görüştü. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

