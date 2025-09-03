Bakan Bolat, Sakarya'da Ziyaretlerde Bulundu

BAKAN BOLAT, SAKARYA'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) Sakarya Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu. Buradan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni geçen Bakan Bolat, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile makamında görüştü. Kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardacan UZUN/SAKARYA,