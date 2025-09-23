Türkiye'den Türk-Amerikan Toplumuna Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin, Türk-Amerikan toplumunu her alanda desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle New York'ta düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğine katıldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlikte işaret ettiği gibi ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman topluluklarının farklı alanlarda üstlendikleri kıymetli rol ve girişimlerin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ilerlemesinde önemli rol oynadığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, Türk-Amerikan toplumunu her alanda desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Türk-Amerikan Komitesinin çabalarının, siyasi, ekonomik, ticari, karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere iki ülke ilişkilerine olumlu katkılar sunacağı inancındayız."