Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada İlk 10'da

Ömer Bolat , "İhracatta 4,6 milyar doları geçtik. Mobilya sektöründe dünyada ilk 10 içindeyiz. Hem üretimde hem ihracatta 300 bin çalışan 45 bin imalatçı, 50 bin mağaza ile Türkiye mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu. Bu müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri, işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ümraniye'de yapılan 1. Mobilya Eğitim Kurultayı ve Modoko Akademi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Ömer Bolat'ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İMES Başkanı Kemar Akar ve MODOKO Başkanı Koray Çalışkan katıldı. Açılışın ardından atölyeleri gezen Bakan Bolat Meslek lisesi öğrencileri ile buluştu. Bolat daha sonra programda bir konuşma gerçekleştirdi.

'İMALATÇILAR VE SANAYİCİLER İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR TEŞEBBÜS'

Bakan Ömer Bolat, "Buradaki imalatçılar ve sanayiciler için çok hayırlı bir teşebbüs. Mobilya sanayimiz için Modoko'lu üyeler ve esnaflar için imalatçılar için yeni nesil eğitimli kalfaların, çırakların, ustaların yetişeceği hayırlı bir eğitim müessesesi olacak" dedi.

MESLEK LİSELERİNİN TEKNİK OKULLARI SAYISINI ARTTIRDIK

Ömer Bolat, "Meslek liselerinin teknik okulları sayısını arttırdık, yeniledik. İçindeki donanımları, ekipmanları, arttırdık. 450 bin civarındaki eğitim ordusundan bugün bir milyonu aşan bir eğitim ordusuna ulaştık. Benzeri bir şekilde üniversitelerimizde de aynısını yaptık. Her üniversite mezunlarına ihtiyacımız var. Hem de ortaöğretimde mesleki okullara, teknik okullara giden vasıflı ustalara ihtiyacımız var. Bugün iyi. Eğitim almış ve birkaç yıllık tecrübeye ulaşmış bir ustanın aylık kazancı yeni mezun bir üniversite mezununun belki 2 katı, 3 katı çok rahat olabiliyor. O nedenle sanayimiz için hizmetler, tarım bütün sektörler için bizim iyi yetişmiş vasıflı çalışanlara ihtiyacımız var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın. projesi, çıraklık okulu projesi, teknik ve meslek liseler çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu noktada öğrencilere hibe destekleri de sağlanıyor. Diğer taraftan biz Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı birliklerimizin her birinin kurmakta olduğu meslek liseleriyle alakalı onları teşvik ediyoruz. Onlara önderlik etmeye gayret ediyoruz. Böylece el birliğiyle ülkemizi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekonomisi arasına hep birlikte ulaştıracağız" dedi.

'MİLLİ GELİRİMİZ SON 22 YILDA 6 KATI BÜYÜDÜ'

Bolat, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana çok yol aldık. Ama özellikle son 22 yılında Türkiye'de her alanda katlayarak büyüterek üretimi, istihdamı, ihracatı hizmetleri, savunma sanayini, makine sanayini, mobilya sanayisini geliştirdik. ve birçok sektörde dünyanın ilk 10 ya da ilk 5 i arasındayız. Enleri arasındayız. Otomotivde 13'ü, Avrupa'da 5'inciyiz. Müteahhitlikte dünyada 2'nciyiz. Tekstilde giyimde Avrupa'da tedarikte 3.'yüz. Dünyada 7.' yiz. Seramikte 7. yiz. Turizmde turist sayısında 4.'cü turizm gelirinde 6.'ncıyız. Hava yolu işletmeciliğinde Türk Hava Yollarıyla. Avrupa'da 2 ci dünyada 6.'ncıyız. Lojistikte de iyi durumdayız. 100 milyar dolarlık bir lojistik sektörümüz ve 40 milyar dolar bir ihracat var. Her alanda büyüyoruz. Milli gelirimiz son 22 yılda 6 katı büyüdü. İhracatımız mallarda hizmetlerde 7,7 kat büyüdü. Mobilya ihracatımız 10 katından fazla büyüdü. Modoko Türkiye'de kümelenme projeleri içinde ve mobilya sektöründe kümelenmede en önde gelen bir başarının belde temelleri 1969 da atılmış,1980' den sonra üreticiler buraya yerleşmişler ve 45 senedir buradalar" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE MOBİLYA DENİLİNCE DÜNYADA AKLA GELEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU'

Bolat, "İhracatta 4,6 milyar doları geçtik. Mobilya sektöründe dünyada ilk 10 içindeyiz. Hem üretimde hem ihracatta 300 bin çalışan 45 bin imalatçı, 50 bin mağaza ile Türkiye mobilya denilince dünyada akla gelen ülkelerden biri oldu. Bu müteşebbislerimizin akıl teri, alın teri, işçilerimizin, ustalarımızın alın teri, akıl teri. Uyguladığınız politika, teşviklerin faydaları hep birlikte birtakım çalışmanın eseri oldu. 32 milyon 600 bin toplam istihdamı geçtik arkadaşlar. 2000'lerin başında 21 milyon civarındaydı ama yeni eleman bulma noktasında firmalarımız ciddi güçlükler çekiyorlar. Bu noktada gerek çocuk sayısının artması konusunda hükümetimiz teşvikler veriyor. Aile fonu kuruldu. Evlilikleri teşvik etmek, evlilik denilince akla mobilya sektörü gelir. O anlamda iç talebin daha da güçleneceğini söyleyebilirim. Ama ihracat çok önemli. Firmalar bazında önemi şu. Ben ihracat yapmazsam başkası yapacak ve o gelecek beni kendi pazarımda vuracak. Onun için ben önce gidip onun pazarlarında onu yenmem lazım. İkincisi ihracat demek, yatırım demek. Üretim demek, İstihdam döviz geliri demek. Finansman rahatlaması demek. Ülkenin döviz dengelerinin iyileşmesi demek. Para döviz piyasalarının istikrarı içinde olması demek. Bu da güçlü, istikrarlı bir ekonominin meydana gelmesi demek" ifadelerini kullandı.

'TİCARET NE KADAR ARTARSA EKONOMİ O KADAR BÜYÜR'

Bolat, "Bu noktada biz de kendi ülkemizin sanayisini, tarımını hizmetlerini ayakta tutmak, yaşatmak ve daha ileri onları götürmek için canla başla hükümet olarak mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği Türkiye yüzyıl hedeflerinde ticaretin yüzyılı hedefi çok büyük önem taşıyor. Ticaret ne kadar artarsa ekonomi o kadar büyür. Gelişir. Halkın refah ve satın alma gücü yükselir. Terörsüz Türkiye hedefi de adım adım ilerliyor. Bu noktada ülkemizin dolaylı ve doğrudan 1.6 trilyon dolar kaynağını hemen 10 binlerce şehit verdiğimiz ve vatandaşın hayatına mal olan terör hadisesinin ortadan kalkmasıyla beraber bu kaynaklar huzur ortamında yatırıma, üretime daha fazla harcanacak ve böylece Türkiye olarak ekonomimizle çok daha yüksek oranlarda büyümeye, gelişmeye devam edecek" dedi.

'BİRÇOK KONUNUN ÇÖZÜM ADRESİ TÜRKİYE OLUYOR'

Türkiye'nin dünyada barışın artık merkezi konumuna geldiğini belirten Ömer Bolat, "Bütün bölgede ve civardaki savaşlar ya da ihtilaflı durumların çözüm adresi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği uluslararası diplomasi sayesinde çözülüyor. Somali- Etiyopya sıkıntısı ve Ukrayna- Rusya, ateşkes görüşmeleri ve diğer birçok konunun çözüm adresi Türkiye oluyor. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor şartlara rağmen bizler emin adımlarla istikrarlı bir şekilde ülkemizi büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'33 MİLYARLIK YILLIK İHRACAT DESTEKLERİMİZ VAR'

Mobilya sektörüne destek olduklarını belirten Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak mobilya sektörüne bütün sektörlere ihracat teşviklerinde destek oluyoruz. 33 milyarlık yıllık ihracat desteklerimiz var. Yurt dışı mağaza açma, şube açma, depo açma teşviklerimiz var. Enerjide elektrik ve doğal gazda Avrupa'nın en düşük maliyetli enerjisini kullanıcılara veriyoruz. Bunun için 600 milyar liralık bütçemizden hibe kaynak aktarıyoruz. İstihdam desteğinde asgari ücrete yılda 800 milyar lira üreticilerimize destek oluyoruz. Bütün bu desteklerle imalatı desteklemeye, imalatı teşvik etmeye ve ihracata teşvik için gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MESLEK MESELESİ, MESLEK EĞİTİMİ, MEMLEKET MESELESİDİR'

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bolat, "Öğrenci kardeşlerimin bu imkanı, bu fırsatı kaçırmamasını ve buradan çok başarılı teknisyenler, teknikerler ve geleceğin ustaları olarak çıkmasını tavsiye ediyorum. Meslek meselesi, meslek eğitimi, memleket meselesidir. O nedenle el birliğiyle bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN FAZLA CARİ AÇIK VEREN SEKTÖRLERDEN BİRİSİ

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "300 bine yakın çalışanla Türkiye'nin en fazla cari fazla veren sektörlerden birisi. 300 bine yakın insanın çalıştığı mobilya sektörü her geçen gün biraz daha büyüyor" dedi.