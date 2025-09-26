Bakan Bolat: Mobilya sektörümüz süper lige yükselmiş durumda

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Fuar Merkezi'nde Furnishings & Design Istanbul'a (FDI) katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, "Bizim mobilya sektörümüz artık Süper Lig'e yükselmiş durumda. Bu Süper Lig'de dünyadaki belli başlı ülkelerle rekabet halinde. Dediğim gibi 22 yıl içinde 20 kat ihracatını arttıran bir mobilya sektörümüz var. Daha da güzeli net ihracatçı. Yani çok az bir ithalatımız var. Net ihracatçı bir sektör. Ülkeye katma değeri çok yüksek. Döviz kazandırma kapasitesi çok yüksek. O yüzden de biz de onları her fırsatta destekliyoruz" dedi

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Türkiye'nin üretim gücünü tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında küresel ölçekte konumlandırmayı amaçlayan Furnishings & Design Istanbul (FDI) fuarı düzenlendi. Fuara, Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Stantları gezen bakan Bolat katılımcılarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

'EN POZİTİF, EN OLUMLU ETKİLEŞİMİN OLDUĞU TOPLANTILAR BU HAFTA GERÇEKLEŞTİ'

Amerikalı iş insanlarıyla görüşmesinin nasıl geçtiği sorulan Bakan Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızla birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarının başlangıç toplantısı için geniş bir heyet ABD'nin New York şehrine gittik. İş dünyası ile 8'den fazla buluşma gerçekleşti. Bunlar Amerikalı iş dünyası, real sektör yatırımcıları, finans sektörü temsilcileri ve oradaki Türk iş insanları toplulukları ile bir araya geldik. Bunların bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık etti. Benim gördüğüm Amerikan iş dünyası Türkiye ile çalışmaya çok sıcak bakıyor. Zaten dünyanın belli başlı büyük Amerikalı firmaların hepsinin Türkiye'de yatırımları var. Ciddi bir varlıkları var ve bunu arttırmaya çalışıyorlar. Yeni genişleme projeleri var. Şöyle ki, Türkiye'de en çok yatırım yapan yabancı firmalar arasında ikinci sırada ABD'li yatırımcılar ve 15,5 milyar dolar yatırımları var. Amerikalıların kendi ifadelerine göre ise bu 60 milyar dolar civarında yüz binlerce istihdamları var. Bir de bizim 16,5 milyar dolarlık ABD'ye yıllık ihracatımızın yarısını zaten bu Amerikalı firmaların kendileri yapıyor Amerika'ya. Yeni dönemde umutluyuz. İfade etmiştim. Türkiye-ABD ilişkileri siyasi alanda oldukça iyi gidiyor. Savunma alanındaki görüşmeler de son derece iyi gidiyor. Yatırım ve ticaret alanında da bir sıçramanın başındayız. ve 3 yıldır o toplantılara iştirak ediyorum. En pozitif, en olumlu etkileşimin olduğu toplantılar bu yıl, yani bu hafta gerçekleşti. Siyasi ilişkilerin iyi olmasından iş dünyasında olumlu etkileniyor. Bu net. Bu açıdan hepsinin yatırım planları, genişleme planları var. ve bunlar çok kısa bir sürede gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

'TOPLAMDA DA 4,5 MİLYAR DOLAR MOBİLYA İHRACATIMIZ VAR'

Bakan Bolat, "Her durumda yeni aksiyonlar almamız gerekecek. Biz ABD'ye 600 milyon dolar civarında yıllık mobilya ihracatı yapıyorduk. Toplamda da 4,5 milyar dolar mobilya ihracatımız var. Bizim son 22 yılda AK Parti hükümetleri döneminde ihracatımız genelde 7,5 kat arttı mal ve hizmet bazında. Ama mobilya ihracatımız 20 kat artmıştı. Bundan sonraki süreçte daha katma değerli, daha tasarım yönü ağır mobilyalara yönelerek ihracat rakamlarımızın artmasına gayret edeceğiz. Tabii ki Amerikalı tüketiciler ve ithalatçılar da bu yeni vergilerin gelme durumuna göre pozisyon alacaklar. Bizim ihracatçılarımız da onlarla görüşüp alternatifler çalışacaklar. Biz de zaten hükümet olarak, ticaret bakanlığı olarak her zaman bütün ihracatçılarımızın yanındayız. Mobilyacılarımızın da yanındayız. Onun için ben buradayım. Tasarım fuarını geziyorum, firmalarla görüşüyorum. Durmak yok, çalışmaya devam" dedi.

'MOBİLYA SEKTÖRÜMÜZ SÜPER LİGE YÜKSELMİŞ DURUMDA'

Fuar hakkında değerlendirmede bulunan Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak Turqualty ve Marka projeleri olarak 17 projeyi destekliyoruz. Urge projelerini destekliyoruz. Yine uluslararası fuarlara katılımlar, sektörel ticaret heyetlerinin ihracat ziyaretleri programları bunları da destekliyoruz. Hem yurt içi hem de uluslararası prestijli fuarlara katılımları destekliyoruz. Bu anlamda hükümet olarak bütün ihracatçılarımız için olduğu gibi mobilyacılar için de gereken destekleri veriyoruz. Aynı zamanda istihdam için yılbaşından bu yana kişi başına 2 bin 500 lira destek de veriyoruz. Exim Bank'tan ihracat reskont kredisine subvansiyon desteği veriyoruz biliyorsunuz. ve bu destekler devam edecek. Bu da çok başarılı bir fuar. İhracat pazarlarımız olan ülkelerden çok sayıda katılımlar var. Rahatlatıcı ve ufuk açıcı bir fuar. Aynı zamanda katma değeri arttırılması fuarı. Yani arca alem, standart ürünler, imalatı ve ihracatıyla uğraşmak da gerekli. Ama böyle katma değeri yoğun, fiyatı tasarım fuarları da çok önemli. Bizim mobilya sektörümüz artık Süper Lig'e yükselmiş durumda. Bu Süper Lig'de dünyadaki belli başlı ülkelerle rekabet halinde. Dediğim gibi 22 yıl içinde 20 kat ihracatını arttıran bir mobilya sektörümüz var. Daha da güzeli net ihracatçı. Yani çok az bir ithalatımız var. Net ihracatçı bir sektör. Ülkeye katma değeri çok yüksek. Döviz kazandırma kapasitesi çok yüksek. O yüzden de biz de onları her fırsatta destekliyoruz. Bu yıl biliyorsunuz 8 ayın 6'sında ihracatımız geçen yılların aynı aylarına göre artış göstermişti. Sadece geçen ay 215 milyon dolar eksik kalmıştı. Bir de Şubat ayında bir iş günü eksik durduğu için 350 milyon dolar eksik kalmıştı. Onun dışında her ay üstüne ekleye ekleye ihracatımızı artırıyoruz. Şunu da dikkatimizi çekmek istediğim şey bizim ihracat pazarlarımızda durdurulurken artı ithalatlarında azalma var. ve biz buna rağmen bu yıl ilk 8 ayda 7,4 milyar dolar mal ihracatında artıdayız. Yani aynı dönemine göre yüzde 4 ve yüzde 43 artış oranımız. Yıl sonuna kadar böyle mücadeleye devam edeceğizö dedi.