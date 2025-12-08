Bakan Bolat: "Macaristan ile Yıl Sonuna Kadar Ticaret Hacmimizi 5 Milyar Doların Üstüne Çıkaracağız"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "İkili ve heyetlerarası görüşmelerimizde de karşılıklı teyit ettiğimiz üzere; 2025 yılının ilk 11 ayında 4,7 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor seviyeye çıkan ticaret hacmimizi, yıl sonuna kadar 5 milyar doların üstüne çıkaracağız. Daha dengeli, sürdürülebilir ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu bir şekilde, 2026 yılı içerisinde 6 milyar doları da aşacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşBirliği Konseyi'nin (YDSK) 7'nci Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Macaristan ile yıl sonuna kadar ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkaracağız"

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orbán'ın başkanlıklarında düzenlenecek Türkiye–Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin (YDSK) 7. Toplantısı vesilesiyle ülkemizde bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile İstanbul'da bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ve heyetlerarası görüşmelerimizde de karşılıklı teyit ettiğimiz üzere; 2025 yılının ilk 11 ayında 4,7 milyar dolara ulaşarak tarihi rekor seviyeye çıkan ticaret hacmimizi, yıl sonuna kadar 5 milyar doların üstüne çıkaracağız. Daha dengeli, sürdürülebilir ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu bir şekilde, 2026 yılı içerisinde 6 milyar doları da aşacağız. Bu doğrultuda, bu yıl ülkemizde başarıyla gerçekleştirdiğimiz Türkiye–Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı ile, gelecek yıl Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenmesini planladığımız Türkiye–Macaristan Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nın, ticari ilişkilerimizin kurumsal mimarisini güçlendirmesi bakımından özel önem taşıdığını vurguladık. Toplantımız çerçevesinde Sayın Szijjarto ile 'İkili Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildiri'yi imzalayarak, ticari ve kurumsal iş birliğimizi daha da ilerletme yönündeki kararlılığımızı somut bir adımla ortaya koyduk.

"Bakan Szijjártó, taleplerimize olumlu yaklaştı"

Görüşmelerimizde; karşılıklı yatırımların artırılması, bankacılık ve finans sektöründe iş birliğinin derinleştirilmesi, lojistik, taşımacılık ve tedarik zinciri güvenliğinin güçlendirilmesi, yurtdışı müteahhitlik projelerinde ortak hareket alanlarının artırılması, gibi başlıklarda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türk ürünlerini taşıyan taşımacılarımız için toplantıda; Macaristan tarafından tanınan transit ve ikili geçiş belgelerinin bu yıl için kısa dönemdeki artış ihtiyacını ve ilave olarak, artan ikili ticaret hacmimiz doğrultusunda gelecek yılki planlamayı ettaflıca ele aldık. Sayın Bakan Szijjártó, taleplerimize olumlu yaklaşmış ve somut adımlar atılması için son derece yapıcı bir tutum sergilemiştir.

"Avrupa Birliği nezdinde ortak gündem maddelerine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk"

Türk müteahhitlerimizin Macaristan'da bugüne kadar üstlendiği yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 74 projeden duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken, bu güçlü iş birliğinin başta Afrika, Ukrayna ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde de ortak fırsatlar doğurduğunu karşılıklı olarak teyit ettik. Görüşmede ayrıca, Avrupa Birliği nezdinde ortak gündem maddelerine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulunduk. AB Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi sürecinde Macar Hükümeti'nin ülkemize verdiği tam desteği bir kez daha memnuniyetle not ettik. Türk iş insanlarımızın karşılaştığı haksız vize uygulamaları ve çalışma izinleri süreçlerindeki gecikmelerin giderilmesine yönelik atılabilecek ortak adımları detaylı şekilde ele aldık.

"Avrupa'daki en önemli ortaklarımızdan biri olan Macaristan ile iş birliğimizi derinleştirmek için hazırız"

Kıymetli mevkidaşım ve dostum Sayın Szijjarto ile YDSK, KEK, JETCO, TDT, OECD gibi ikili, bölgesel ve uluslararası platformlarda gerçekleştirdiğimiz yakın istişarelerin, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirdiğini teyit ederek; karşılıklı kazanç ilkesi çerçevesinde ilişkilerimizi, bir üst aşamaya taşımaya yönelik somut adımları atmayı sürdüreceğimiz hususunda mutabakata vardık. Türkiye olarak, Avrupa'daki en önemli ortaklarımızdan biri olan Macaristan ile karşılıklı yatırımları artırmak; müteahhitlik, savunma sanayii, enerji, lojistik ve finans sektörlerinde iş birliğimizi derinleştirmek için hazırız."