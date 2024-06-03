Türkiye-Kosova İş Forumu'nda Ticaret Hedefleri Konuşuldu

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından (DEİK) düzenlenen Türkiye- Kosova İş Forumu'na katıldı. Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, "Yıllar içinde ticaret hacmimizde kazandığımız olumlu ivmenin devam edeceğine, 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bolat, "Son 20 yılda, mal ihracatımız 7 kat artarak, 2023 yılında 255.4 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatımızı 2024 yılında 260 milyar doların üzerine, 2026 yılında ise 300 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye- Kosova İş Forumu'na katıldı. İş Forumuna Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Başbakanı Özel Kalemi Luan Dalıpı ile DEİK Türkiye - Kosova İş Konseyi Başkanı Batuhan Özdemir ve İş konseyi üyeleri katıldı. Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin de aralarında olduğu heyetle ekonomik ilişkileri değerlendiren Bolat, iş forumunda İngilizce bir konuşma da yaptı.

Türkiye ve Kosova arasındaki ekonomi forumunda konuşan Ömer Bolat "Son 20 yılda, mal ihracatımız 7 kat artarak ve 2023 yılında 255.4 milyar dolara ulaştı. Mal ihracatımızı 2024 yılında 260 milyar doların üzerine, 2026 yılında ise 300 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hizmetler ihracatı açısından, 2023 yılında 100 milyar dolar seviyesini aştık. Hizmetler ihracatımızı 2024 yılında 110 milyar dolara çıkarmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. İhracatımız ve yatırımlarımız açısından, Avrupa ve Balkanlar bölgesi özel bir yere sahiptir. Kosova, bu anlamda, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana elde ettiği ekonomik gelişmeyle Balkanlar bölgesinde önemli bir rol oynamıştır. Kosova'nın son 15 yılda büyük ekonomik atılım içerisinde olması bizleri sevindirmektedir" diye konuştu.

"KOSOVA POZİTİF BÜYÜME KAYDETMEKTEDİR"

Bolat "Bağımsızlığını ilan ettiği 2008 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 5 milyar dolarken, 2023 yılında bu rakamı 2 katına çıkararak 10 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde, kişi başına düşen gelir seviyesi 2023 yılında 6 bin dolara çıkarak 2 katına ulaşmıştır. Ayrıca Kosova, 2008 yılından bu yana pozitif büyüme kaydetmektedir. Bu büyümenin temel nedeninin, Kosova'nın bölgesel işbirliği ve çeşitli uluslararası kuruluşlara üyelikleri sonucu ticaret ağının genişlemesi ve yatırımların artması olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda, Kosova 2007'de Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması'na (CEFTA), 2009'da Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na, 2012'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ve 2013'te Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'na üye olmuştur. Diğer taraftan AB ve Türkiye başta olmak üzere serbest ticaret anlaşmaları da bu gelişmelere pozitif katkı sağlamıştır" dedi.

"2024'TE 1 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ SEVİYESİNE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye'nin Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu söyleyen Bolat, "Kosova'nın istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz. Kosova'nın istikrarı, Balkanlar'ın istikrarı demektir. Türkiye ve Kosova arasındaki gelişen ticaret ilişkileri de, kazan kazan prensibine uygun olarak her iki ülkeye de katkı sağlamaya devam etmektedir. 2023 yılında Kosova ile ticaret hacmimiz 785 milyon dolara ulaşmıştır. Yıllar içinde ticaret hacmimizde kazandığımız olumlu ivmenin devam edeceğine, 2024 yılının sonuna kadar 1 milyar dolar seviyesine ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE KOSOVA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAKTIR"

Avrupa Birliği (AB) adayı olarak Kosova'nın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğunu söyleyen Bakan Bolat "Türkiye ve Kosova'nın kardeş ülkeler olarak yakın ve verimli işbirliklerini gelecekte de artıracağına içtenlikle inanıyorum. Sayın Başbakan Kurti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara'da yapmış olduğu görüşmelerin ve bugün düzenlediğimiz İş forumunun bunun için eşsiz bir fırsat sunduğuna inanıyorum. Bugün burada bulunan tüm değerli iş insanlarımızın, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inancım sonsuz " diye konuştu.

"TÜRK MÜTEAHHİTLER KOSOVA'DAKİ ALT YAPI PROJELERİNE DAHA FAZLA KATILMAK İSTİYOR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise, "Bu toplantının mevcut ilişkilerimizi pekiştiriceğine inanıyorum. Bilgi ve tecrübemizin gücüyle işbirliklerimizi derinleştirmek temel hedefimizdir.İlişkilerimizin mükemmel olduğunu biliyorum. Bundan son derece memnuniyet duyuyorum. Bazı detaylar vereceğim.Kosova'da toplam yatırımlarımız 430 milyon Euro'ya ulaştı ve bu rakamla Kosova'ya doğrudan yabancı yatırım yapan 6. ülkeyiz. Müteahhitlerimiz 1.5 milyar Euro'luk projelerin altını çizerek 10 bine yakın istihdam sağlıyor ve Türk bankaları Kosova'da hizmet veriyor" dedi. Olpak,

Türkiye'nin Kosova'daki yatırımlarından da bahseden Olpak, "Başlıca yatırımlar; havalimanı işletmeciliği, elektrik dağıtımı ve altyapı projeleri.Aramızdaki ikili ticaret hacmi 750 milyon dolar civarında. İşbirliğimizi geliştirmemize yardımcı olacak birkaç noktanın da altını çizeyim. Türk müteahhitler ve teknik danışmanlar Kosova'daki altyapı yenileme projelerine daha fazla katılmak istiyor." diye konuştu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de İş forumunda İngilizce bir konuşma yaptı.Atatürk'ün modernizasyon ve barış prensipleri tüm dünyadaki insanlar arasında yankılanmıştır. Türkiye ile tarihsel bir geçmiş temelinde bağlıyız. Uluslarımız arasındaki ilişkiler tarihi değerlere saygıya dayanmaktadır." dedi.