Bakan Bolat: KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için tüm imkanlarla yanında yer almaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Türkiye'nin ve bölgenin en büyük uluslararası gıda ve içecek fuarlarından biri olan 33'ncü WorldFood İstanbul 2025'i ziyaret etti. Fuara Bakan Bolat ile birlikte KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Bakan Bolat stantları gezerek, katılımcılarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

'KIBRIS MUTFAĞINI TANITMAK VE GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Fuarda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, "Bugün burada bir etkinlik yaptık. Kıbrıs Mutfağını tanıtma anlamında. Sevgili Refika'yla, Refika'nın Mutfağı'yla. Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları'nın ilki olan Kıbrıs Mutfağı kitabımızın içerisinden 5-6 yemeği veya tatlının tarifini yaptık. İzleyicilerle paylaştık. Çok da güzel geçti. Aynı zamanda 17 firmamız katıldı bu yıl fuara. 17 firmamızı ziyaret ettik, onlarla sohbet ettik. Ben bu anlamda bütün organizasyona, fuar organizasyonuna teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti firmalarını da burada dünyayla buluşturmak, alışveriş imkanlarını artırmak gerçekten firmalar için ve bizim için çok güzeldi. Aynı zamanda Kıbrıs mutfağı da kültürümüzün en önemli parçalarındandır. Mümkün oldukça Kıbrıs kültürünün en önemli kısımlarından Kıbrıs mutfağını tanıtmak ve geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

'İNSANIMIZI DÜNYAYLA BULUŞTURABİLMENİN ŞARTLARINI DA EN ÜST SEVİYEYE ÇIKMA ŞANSINI ELDE EDİYORUZ'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üreticisinin, sanayicisinin görünebiliyor olması için bakanımın da önderliğinde her yıl imkanlar daha da arttırılarak Kuzey Kıbrıs insanının üretimiyle birlikte dünyayla kucaklaşmasının en büyük olasılıklarından biri bakanımın ve ekibinin bize sağlamış olduğu imkanlar. Her yıl daha da büyüyoruz. Her yıl daha da burada çoğalıyoruz. Daha da görünür olabiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın eşinin de bugün Kıbrıs yemekleri mutfağıyla ilgili buradaki konsepte uygun yapmış olduğu lansmanla bu çalışmalar daha da güzel taçlandırılmış oldu. Bu konuda çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü el birliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti her alanda iletişimini ve bu konudaki adımların atılmasıyla ilgili düşüncelerini sahaya yayıp, dünyayla buluşturabilme konusundaki adımlarını sıklaştırdığı sürece, işte burada bugün gördüğümüz gibi insanımızı dünyayla buluşturabilmenin şartlarını da en üst seviyeye çıkma şansını elde ediyoruz. Çok teşekkür ederim bakanım. Sizlere hükümetinizin anlayışına ve desteğine. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman insanının her zaman sizlere ve inancının en yüksek seviyede olduğunu ve ihtiyacının en yüksek seviyede olduğunu da buradan belirtmek isterim. Çok teşekkürler ülkem adına" dedi.

'KKTC ÜRETİMİNİN VE EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN TÜM İMKANLARLA YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

KKTC üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için tüm imkanlarla yanında yer almaya devam edeceklerini ifade eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan World Food 2025 organizasyonu çerçevesinde TÜYAP Fuar Merkezi'ndeyiz. Bu yılın özelliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti World Food Dünya Gıda Fuarı'nın şeref misafiri ve biz Ticaret Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanımız Olgun Amcaoğlu ile daha önce yaptığımız işbirliği anlaşması gereği Ticaret Bakanlığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işletmelerine, üreticilerine Türkiye'deki prestijli fuarlarda katılım organizasyonuna destek sağlıyoruz. Kendileri şeref verdiler. 17 stantlı bir pavilyon açıldı. ve değerli Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar hanımefendi de bugün burada YouTube'ır Refika Hanım'la beraber Kıbrıs mutfağı ve yemekleri ve gıda ürünlerini tanıtan çok güzel bir lansman yaptılar. Biz de gerçekten ilgiyle takip ettik. Çok lezzetli ürünleri var. Bu Dünya Gıda Fuarında yer almalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şeref duyuyoruz. Gelecek yıl inşallah daha büyük bir katılım bekliyoruz kendilerinden. Bundan önce de 4 fuara katılımlarını biz organize ettik. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne kadar çok üretir, ekonomisini güçlendirirse Kıbrıs davası her zaman payidar olacaktır. Kıbrıs Türkleri Türkiye'nin de güvencesi altında inşallah kıyamete kadar adada var olacaklar. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek gümrük işbirliği, gerekse Güzel Yurt'ta yapılmakta olan Soğuk Hava Deposu projesiyle narenciye üretimi, diğer gıda ürünleri üretiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üretiminin ve ekonomisinin güçlenmesi için elimizdeki tüm imkanlarla onların yanında yer almaya devam edeceğiz. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.