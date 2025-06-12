Bakan Bolat: İsrail ile hiçbir gümrük ve serbest bölge ticareti yapılmıyor / Haber eklendi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu belirterek, "Hiçbir gümrük ve serbest bölge ticareti yapılmıyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle, Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'ndeki törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile oda ve birliklerin başkanları ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu belirterek, "Biz ateşkes görüşmeleri sonuçlanana kadar 6 ay bekledik. Tüm dünyadan daha fazla uğraştık. Önce 9 Nisan 2024'ten başlayarak kısmi ihracat ambargosu uyguladık. 3 hafta sonra 2 Mayıs 2024'ten itibaren ihracat ve ithalatta tam sınırlamaya geçtik. Hiçbir gümrük ve serbest bölge ticareti yapılmıyor. Zaten olsa bu hemen rakamlara yansır. Dijital dünyada hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil bu anlamda. Ama Gazzelilere yönelik soykırım karşısında o kardeşlerimize ne yapsak yetmez. Bizim limanlarımıza bir geminin yanaşarak İsrail'e silah götürmesini asla istemeyiz. Kamuoyuna açıklamadığımız bazı gemi retleri de yapıyoruz. Ama dünyada uluslararası lojistiği yapan bazı belli başlı şirketler var. Bir gemi Uzak Doğu'dan çıkıp 8-10 tane limana uğrar orada boşaltma, yükleme yapar. Dolayısıyla limanların bu şirketlerle alakalı süreci çok iyi yönetmesi lazım. Bu açıdan biz milli gelirimizin yüzde 40'ını oluşturan 610 milyar dolarlık ihracat ve ithalatımız noktasında dikkatliyiz ama uluslararası ticaretimizi de İsrail haricinde sürdürmek zorundayız. O nedenle vatandaşlarımız müsterih olsun İsrail konusunda en az vatandaşlar kadar hassasiyet sahibiyiz. İsrail şartlarımızı kabul edene kadar buna izin vermeyeceğiz. Neydi o şartlar; derhal ateşkes, Gazze ve Batı Şeria'ya yardımların ulaşması, yeniden imarın başlaması. Bu noktaya gelindikten sonra uluslararası diplomasiye bakılacak" dedi.

'KİŞİ BAŞINA GELİR 3 BİN 600 DOLAR SEVİYESİNDEN 15 BİN 463 DOLARA YÜKSELDİ'

Türkiye'nin son 23 yılda toplam ekonomik büyüklüğünü 238 milyar dolardan 1 trilyon 371 milyar dolara çıkardığını kaydeden Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Kişi başına gelirini 3 bin 600 dolar seviyesinden 15 bin 463 dolara yükseltmiştir. Ülkemiz ayrıca toplam ihracat hacmini 36 milyar dolardan 265,5 milyar dolara çıkarmış, bölgesel ve küresel arenada en önemli aktörlerden birisi olmuştur. Nitekim 2025 yılının ilk çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 2'lik büyümemiz ile birlikte son 19 çeyrektir, yani 4,5 yılı aşkın süredir, kesintisiz büyüme kaydederek önemli bir performans göstermiş bulunuyoruz. 2002'den bu yana ortaya koyduğumuz büyüme ve kalkınma vizyonumuzla ihracatını en hızlı artıran ülkeler arasındayız. 1980 yılında küresel ihracattan yalnızca yüzde 0,14 pay alıyorduk. AK Parti iktidara geldiğinde küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 0,55 idi. Bugün, iftiharla söylemeliyim ki, küresel ihracattan aldığımız payı 1980'den bugüne 7,7 kat artırarak yüzde 1,07'nin üzerine çıkarmış durumdayız. İşte bu performansımızla ismimizi son on yılda OECD ülkeleri arasında ihracat hacmini en hızlı artıran ülkelerden biri olarak yazdırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye ekonomisi 1,5 milyon adetlik üretim gücüyle otomotiv endüstrisinde AB'de 3'üncü, dünyada ise 12'nci sırada yer alıyor. Tekstil ve konfeksiyonda ihracatta dünyada 7'nci sıradayız. AB'nin 3'üncü büyük tedarikçisiyiz. Savunma ve havacılık sanayiinde yıllık 15 milyar dolara ulaşan üretimimiz ve 6,7 milyar dolara ulaşan ihracatımızla dünyada 11'inci sıradayız. Beyaz eşyada Avrupa'da 2'nci, dünyada 3'üncü sıradayız. Makine sektöründe ihracatta dünyanın en büyük 25 ülkesinden biriyiz."

'REKOR GELİR ELDE ETTİK'

Türkiye'nin 2024'te tarihinin en yüksek hizmet ihracatına ulaşarak 115,2 milyar dolarlık rekor gelir elde ettiğini belirten Balan Bolat, şöyle devam etti:

"2002 yılında bu değer sadece 14 milyar dolardı. Böylece son 22 yılda hizmet ihracatımız tam 8,2 kat arttı. Aynı şekilde, hizmet ticareti fazlamız da çok ciddi bir artış gösterdi. 2002'de 7,9 milyar dolar olan fazla, 2024'te 62 milyar dolara çıktı. Bu, dış ticaret dengesine önemli katkı sağlayan bir unsur haline geldi. Bununla beraber mal ticareti kadar hizmet ticaretinde de küresel ticaretin belirleyicileri arasında yer alıyoruz. Seyahat gelirimiz 56,3 milyar dolara ulaşarak Türkiye'yi bu alanda dünya 5'incisi yaptı. Lojistik ve taşımacılık ihracatımız 39,9 milyar dolar oldu ve Avrupa'da 6'ncı sıraya yükseldik. Fuarcılıkta Avrupa'da 5'inci, bilişim ihracatında ise 4,9 milyar dolara ulaşarak önemli bir ivme yakaladık. Sağlık turizminde 1,5 milyon ziyaretçiye ulaşıp 3 milyar dolar gelir elde ettik. Eğitimde ise 337 bin uluslararası öğrenciyle dünyada 10'uncu sıradayız. Yurt dışı müteahhitlik sektöründe toplam proje büyüklüğümüz 542 milyar doları aştı ve dünya 2'nciliğimizi koruyoruz."

Toplantıda Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oda ve borsaların temsilcileri de birer konuşma gerçekleştirdi. Toplantı bakanlık temsilcileri ve iş dünyasının buluşması ile devam etti.

Haber: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN,