Türkiye ve Portekiz Arasındaki Ticaret Hedefi 4.5 Milyar Dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, DEİK binasında düzenlenen Türkiye - Portekiz İş Forumu'na katıldı. Buradaki açılışta konuşan Bakan Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 3 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3.5 milyar doları aşacağız inşallah. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4.5 milyar dolar arasında ticaretimizi yükseltmek." dedi.

İstanbul'da Türkiye - Portekiz İş Forumu düzenlendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, Portekiz Ekonomi ve Bölgesel Uyum Bakanı Manuel Castro Almeida ile iş insanları katıldı. Türkiye –Portekiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için yapılabileceklerin ele alındığı toplantıda heyetler görüşmeler gerçekleştirdi.

"BİRBİRİMİZİ KOMŞU OLARAK GÖRÜYORUZ"

DEİK'te düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Türkiye-Portekiz İş Forumu vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden kıymetli bakan Sayın Almeida ve heyetine ülkemize hoşgeldiniz diyorum ve bu nazik ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Daha 40 gün önce Portekiz'in Altyapı ve Konut Bakanını Ankara ve İstanbul'da ağırlamıştık. Çok önemli resmi ve özel sektör görüşmeleri yapmıştık. Sayın Almeida Ekonomi Bakanının da İstanbul ve Ankara'daki toplantılarının iki ülke ekonomik ilişkilerinin karşılıklı fayda temelinde çok başarılı verimli geçeceğine yürekten inanıyorum. Bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle iki ülke bu toplantıyı düzenleyen DEİK ailesine ve başkanına da teşekkürlerimi arz ediyorum. Geçen hafta Portekiz'e büyük bir müteahhitlik heyeti göndermiştik. Çünkü Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekomünikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını ve Türk müteahhitlerini, iş insanlarını hem yatırım için, hem inşaat alanında Portekiz'de beklediklerini ifade etmişlerdi. Bu noktada gerçekten heyetin ziyareti çok başarılı oldu. Bu görüşmelerde de inşallah bu konuları ele alacağız ve önümüzdeki yılın başlarında Türkiye Portekiz JETKO toplantısı yani ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantısını Lizbon'da hem resmi sektörden hem de özel sektörden büyük bir heyetle gidip Portekizli mevkidaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Türkiye ve Portekiz gerçekten iki dost ülke. Değerli bakanın ifade ettiği gibi birbirimizi komşu olarak görüyoruz. Akdeniz'in batısında Portekiz, Akdeniz'in en doğusunda Türkiye. Birbirlerine Akdeniz'in sıcaklığı ve sıcak iklimiyle dostça davranan ve ortak benzer kültürleri paylaşan iki ülke ve halklarımız. Biz tabii Portekiz dizilerini sevmiştik. Portekiz'in büyük futbol efsanelerini gördük; her zaman sevdik. Şimdi de Türk dizileri Portekiz'de ve bütün dünyada büyük bir beğeniyle izleniyor. Özellikle Türk Hava Yolları'nın günde 3 defa Lizbon'a 2 defa Porta'ya olmak üzere 5 seferiyle iki ülke insanları arasında turizm, ticaret ve yatırım amaçlı yoğun bir dolulukta uçtuğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

'TÜRKİYE - PORTEKİZ GELECEK YIL TİCARET HEDEFİMİZ 4.5 MİLYAR DOLAR'

Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 3 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3.5 milyar doları aşacağız inşallah. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4.5 milyar dolar arasında ticaretimizi yükseltmek. Bunun yanında şunu da ifade etmek istiyorum ki iki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri, Angola, Mozambik, Ekvator, Gine gibi ülkelerde de birlikte işbirliği imkanlarımız, fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Orta Doğu Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Kafkaslar'da da Türk ve Portekiz iş insanları arasında ortaklıklar ve işbirlikleri için büyük bir fırsat var. Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımları bulunmakta. 80'e yakın işletme, çeşitli sektörlerde iş yapıyorlar. Benzer şekilde Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1.5 milyar Euro'luk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler. Trend karşılıklı yatırımların çok daha hızlı artacağını bizlere göstermektedir. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri olarak Portekiz'in bu havalimanı, hızlı demiryolu, tüneller, köprüler, büyük konut hamleleriyle alakalı olarak Türk müteahhitlerinin yüksek kaliteli, yüksek teknolojili uygun fiyatlı ve hızlı teslimatlı başarılı projeler için önemli bir fırsat oluşturmakta. Bizim müteahhitlerimiz 500 milyar doları son 20 yılda olmak üzere bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 665 projede 547 milyar dolarlık inşaat işlerini üstlendiler ve tamamladılar. Bunun yanında da endüstriyel alanda da özellikle gemi inşaa, savunma sanayi ürünleri, deniz taşımacılığı, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, sağlık turizmi, teknik müşavirlik hizmetleri alanlarında birlikte ticaretimizi artırabileceğimiz çok önemli fırsatlar bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

'İKİLİ TİCARETİMİZE GÜZEL ARTIŞLAR VAR'

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, "İş dünyamızın kuzey yıldızı DEİK olarak 40 yıldır dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizle faaliyet gösteriyoruz. Bunların 37 adedi de Avrupa'da. Ülkeler arası yatırım ve ticareti artırmak için kamu kaynağı kullanmadan ticari diplomasi mottosuyla çalışıyoruz. DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyimiz de 1991 yılından beri faaliyette. İkili ticaretimizde güzel artışlar var. Sadece artış değil dengeliye yakın bir sürecin gitmesi de bizleri memnun ediyor. Elbette bunu artırmak hedefimiz. Avrupalı dostlarımıza neredeyse her toplantıda ifade ettiğimiz bir husus var. Yeşil ve dijital dönüşümü ve hizmetleri de kapsayacak şekilde AB Türkiye Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyonu. Bunun çok acil olduğunu her seferinde ifade ediyoruz" dedi.