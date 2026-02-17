Haberler

Bakan Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Forissier ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Fransa 8. Dönem JETCO Toplantısı kapsamında, İstanbul’da Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile görüştü.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Forissier ile "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmenin, aynı gün düzenlenecek JETCO Toplantısı öncesinde yapıldığını kaydeden Bolat, "ikili ticari ve ekonomik işbirliğimize dair önemli gündem maddelerini etraflıca ele aldıklarını" ifade etti.

Bakan Bolat, görüşmede, ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Forissier ile ayrıca iş insanlarının vize ve çalışma izni temin süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi gibi Avrupa Birliği başlıklarında mevcut işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldıklarını bildiren Bolat, "Avrupa'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan ve ülkemiz için önemli bir yatırım ortağı olan Fransa ile karşılıklı, güçlü ekonomik bağlar ve derin kültürel ilişkilere dayanan bir geçmişe sahibiz. Bölgesel ve küresel zorlukların arttığı bu dönemde sahip olduğumuz mevcut ekonomik işbirliğimizi güçlendirmek her zamankinden daha da önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

