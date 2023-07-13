BAKAN BOLAT: FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK İSTİHDAM ARTIŞINI VE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu seneki hedefimiz 100 milyar dolar. Bu büyüklüğü görerek ve dünya hizmet ticaretindeki payımızı da yüzde 0,89'dan yüzde 1,20'ye çıkarmanın başarısıyla 2028 de yüzde 1.5'a çıkarmayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları noktasında bir de teamüllere uymayan vatandaşın mağdur olduğu haksız ticari uygulamaları ihbar veya bilinmesiyle yoğun şekilde piyasa denetimleri yapmakla mükellefiz. Fiyat istikrarını sağlamak, istihdam artışını ve büyümeyi sürdürmek istiyoruz" dedi. Ömer Bolat, İstanbul Ticaret Odası (İTO)'nın Fatih'te düzenlenen Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bolat, "Bizim bakanlık olarak 4 ana konumuz var. Birincisi ülkemizin dış ticaretini düzenlemek ve denetlemek. Bunun ihracat ayağı var, ithalat ayağı var. İhracat ayağında mal ihracatı var, hizmet ihracatı var. Hizmet ihracatı kimsenin aklına gelmiyordu, konuşulmuyordu. Sanki Türkiye bir dış ticaret açığıyla 120 yıldır karşılaşıyor. Birisi geliyor, görünmez bir el, bunun bir kısmını kapatıyor. Cari işlemler açığı bir miktar azalıyor veya cari işlemler dengeye geliyor. Gibi zannediliyordu ama biz dünyada hizmet sektöründe en rekabetçi ülkelerden biriyiz arkadaşlar. Bizim insanımızın yapısı, bizim yapımız hizmetler sektörüne, ikrama, hizmet etmeye çok mütemayil bir sektör. O yüzden de turizmde, taşımacılıkta, hava yolunda, kara yolu taşımacılığında, deniz yolu taşımacılığında, hepsinde eğitim hizmetlerinde, sağlık hizmetlerinde bilişim ve e-ticaret... Bütün bu alanlarda hızlı gelişme kaydediyoruz ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu da ihracat, bunu niye döviz geliri olarak saymayacağız ki? Onun için bakanlık olarak biz ısrarla, bu hizmetler ihracatını da ihracat kalemi içinde vurgulayarak göstereceğiz, konuşacağız" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Bolat Türkiye İto Güncel Haberler