Bakan Bolat: Bu yılın ilk 9 ayında Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaşmıştır

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, '11. WCI Afrika Forum Toplantısı' na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bolat, "Bu yılın ilk 9 ayında da Türkiye - Afrika ticareti yaklaşık 27 milyar dolara ulaşmıştır.Bunun 15.8 milyar doları Tükriye'nin ihracatı, 11.1 milyar doları da Afrika'nın bize ihracatı çeklinde gerçekleşmiştir." dedi.Bolat, "Yatırımlar bakımından da muazzam bir ilerleme sağlanmıştır. 2023 yılı itibariyle Türkiyemizin Afrika'daki yatırımları stok olarak 2.3 milyar dolar yükseldi." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeşilköy'de düzenlenen '11. WCI Afrika Forum Toplantısı' na katıldı. Bolat, Gana Cumhuriyeti'nin Yollar ve Otoyollar Bakanı Francis Asenso-Boakye ve iş insanlarının katıldığı toplantıda bir konuşma da yaptı.

'AFRİKA BİZE BU KADAR YAKIN'

Forumdaki konuşmasında Afrika Kıtası'nın, Türkiye'ye akınlığından bahseden Bolat, "2003 yılında 'Afrika Stratejisi' hayata geçirilmeye başladı. Afrika bize çok yakın bir kıta. Sanki çok uzaktaymış gibi anlatılırdı ama Türkiye'nin güney kıyıları, Muğla, Antalya, Mersin, Adana'dan Afrika'nın kuzeyine ulaşmak 1 saat uçuş mertebesinde. Türkiyemizin doğusundan batısına ya da batısından doğusuna uçakla 2 saatte ulaşabiliyoruz. Afrika bize bu kadar yakın coğrafi olarak. Ayrıca tarihi bağlarımız çok güçlü, yüzyıllarca birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.

'44 AFRİKA ÜLKESİNDE DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİMİZ VAR'

Bakan Bolat, "Türkiye için Afrika stratejisi çok önemliydi ve bu Afrika stratejisi çerçevesinde hükümetlerimiz çok önemli adımlar attılar. Bunlardan bir tanesi Tükriye'nin 2025 yılında Afrika Birliği'ne gözlemci üye olaerak başvurması ve üye olmasıydı.2008 yılında Afrika Birliği'nde stratejik partner ortak ülke konumuna ulaştık. 2013 yılından itibaren de Afrika Ortaklık Politikası çerçevesinde Türkiyemizin Afrika ile ortaklıık ilişlkileri sürdürülmektedir. 2003'e kadar Afrika'da büyükelçilik sayısı sadece 12 idi; 12 ülkede büyükelçiliğimiz vardı. Tam 4 katı artırılarak, bugün 44 Afrika ülkesinde diplomatik temsilciliklerimiz, büyükelçiliklerimiz var. Yakın gelecekte bu sayı inşallah 50'yi aşacak. Diğer taraftan tam 31 Afrika ülkesinde ticaret müşavirliklerimiz bulanmaktadır. 2003 yılında sadece 4 Afrika ülkesinde ticaret müşavirlerimiz vardı. Afrika sahip olduğu, yüksek ekonomik potansiyelle uluslararası sistemde giderek daha önemli bir rol oynayan küresel sahnede ağırlığı artan çok önemli bir aktör konumuna gelmektedir. 2024 yılında Afrika kıtasının ekonomik büyüme oranı, ortalama yüzde 3.7 olacaktır ve 3 trilyon dolarlık milli geliri Gayri Safi Yurtiçi Hasılayı (GSYH) temsil etmektedir. Afrika'da 2024 yılında en hızlı büyümesi beklenen dünyadaki 20 ülkeden 11'i Afrika kıtasındadır. Afrika'nın güçlü ekonomik büyüme nüfus artışı, sağlık ve eğitime ulaşım imkanlarının artmasıyla beraber 2060 yılında Afrika'daki orta gelirli sınıfın sayısı 1.1 milyara yükselecek ve Afrika nüfusunun yüzde 42'sine ulaşacaktır. 2010 yılında şehirleşmedeki nüfus olarak Afrika'da yüzde 36'lık pay varken 2030'da bu yüzde 50'ye, 2050'de yüzde 60'a yükselecektir. Afrika'da en büyük ihtiyacın su, enerji, ulaştırma ve iletişim sektörlerinde olduğunu biliyoruz. Kıtanın teknoloji, telekomünikasyon, yenilebilir ve sürdülebilir ve temiz enerji ile, turizm gibi alanlarda alanlarda büyük bir potansiyeli bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

'2023 YILI İTİBARİYLE TÜRKİYEMİZİN AFRİKA'DAKİ YATIRIMLARI 2.3 MİLYAR DOLAR YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, "Orta ve uzun vadede Afrika çok önemli bir ekonomi ticaret yatırım cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiyemizin Afrika Stratejisi, yani Afrika ülkeleriyle ticaret yatırım ve ekonomik yatırımları geliştirme stratejisi bir kazan kazan ilkesi çerçevesinde hükümetimiz tarafından sürdürülmektedir. Biz Afrika kıtasını bir pazar olarak asla görmüyoruz. Yatırım ticaret ve ekonomik ortaklık ilişkisi olarak görüyoruz. Türkiye'nin de Afrika ülkelerinin de kazanacağı bir eşitlik olarak, bir ticaret olarak görmekteyiz. Bu bağlamda 2003 yılında Afrika kıtasıyla bizim ticaret ilişkilerimiz ihracat ve ithalatta sadece 5 milyar 400 milyon dolardı. 20 yıl sonra, 2023'de 7 katı artışla 37 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu dönem zarfında ihracatımız 2.1 milyar dolardan 22 milyar dolara yükselirken, ithalatımız da 3.3 milyar dolardan 15 milyar dolara yükselmiştir. Bu yılın ilk 9 ayında da Türkiye - Afrika ticareti yaklaşık 27 milyar dolara ulaşmıştır.Bunun 15.8 milyar doları Türkiye'nin ihracatı, 11.1 milyar doları da Afrika'nın bize ihracatı şeklinde gerçekleşmiştir. Yatırımlar bakımından da muazzam bir ilerleme sağlanmıştır. 2023 yılı itibariyle Türkiyemizin Afrika'daki yatırımları stok olarak 2.3 milyar dolar yükseldi. Piyasa değeri itibariyle 10 milyar dolarlık yatırımlar Afrika ülkelerine yapılmıştır. Bu Afrika ülkelerinde istihdam olarak 100 bin Afrikalının istihdam edilmesini sağlamıştır" dedi. Bakan Bolat, "Türkiye ve İstanbul dünyaya Afrika ülkelerini açan çok önemli bir transit merkez haline gelmiştir. Bunu sağlayan da 56 uçaklık filosunu, 480 uçaklık filoya büyüten THY olmuştur. Hükümetimizin büyük yatırımları ve destekleriyle, THY dünyada 350'den fazla destinasyona uçarken Afrika kıtasına da 62 destinasyona uçmaktadır. " dedi. Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve topantıya katılanlar kurdela keserek forumun açılışını yaptı.