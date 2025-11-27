Bakan Bolat: Bu yıl hizmet İhracatı 121 milyar doları aşacak

7'nci 'Hizmet İhracatçıları Birliği' ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye'ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın desteği Hizmet İhracatçılar Birliği (HİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen ödül töreni, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törene Bakan Bolat'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve HİB üyeleri katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılı genel itibarıyla üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ama olumlu yönde ilerleyen bir yıl oldu ve üretimde, istihdamda da, ihracatta da artışlarımız hız kesmeden devam etti. Türkiye, yılı tamamlarken 1,5 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılası, yaklaşık 17 bin dolarlık fert başına milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacak. Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz" dedi.

'390 MİLYAR DOLARLIK MAL VE HİZMET İHRACATINI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin olduğunu da hatırlatan Bakan Bolat, "390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatını aşmayı hedefliyoruz. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye'ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek" diye konuştu. Hizmetler sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu vurgulayan Bolat, "Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte mücadele ediyoruz. Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yüzde 65. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyon. Sektörün milli gelirdeki payı yüzde 60'a yaklaştı" dedi.

'BU YIL BÜTÇEMİZDEN 33 MİLYAR LİRA İHRACAT DESTEKLERİNDE MAL İHRACATÇILARINA, TAHSİSAT YAPTIK'

Ömer Bolat, "Türkiye'nin gerçekten dünyada itibarı ve saygınlığı artıyor havayolunda Türk Hava Yolları, Türk dizileri, Türk hastaneleri, doktorları, lezzetli Türk ürünleri ve makinada, teknoloji ürünlerindeki başarılı Türk imalatları, savunma sanayindeki başarılı Türk ürünleri, otomobildeki birçok markanın Türkiye'den dünyaya ihracat yapması, milli gururumuz olan Türk kumaşı, Türk ipliği, Türk konfeksiyonu, deri ürünlerimiz gerçekten birçok ürünlerde (cam, seramik, inşaat yapı malzemeleri) Türk müteahhitlerimizin dünya çapındaki başarısı. İşte Portekizli bakanlar geliyor art arda, yeni yatırım projelerinde Türk müteahhitlerini orada görmek istiyorlar. Ticaret diplomasisinde, dünyanın 200 ülkesiyle sürekli yeni uygulamalar, anlaşmalar, karma ekonomik komisyonu (JETCO) toplantıları uğraşıyoruz. Gümrüklerde ortaya çıkan ihtilaflar ya da anlaşmazlıklarla ilgili işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu yıl bütçemizden 33 milyar lira ihracat desteklerinde mal ihracatçılarına, hizmet ihracatçılarına tahsisat yaptık. İlave talebimiz oldu, aldığımız takdirde tahakkuk etmiş hak edişler için de ödemeleri yapacağız. Bunun dışında Eximbank'ın, daha doğrusu Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredilerinin maliyeti yüzde 24 bin 89'a kadar geriledi. Bu ciddi bir destektir arkadaşlar. Yılda 53 milyar dolara değerlenen bir ihracat kredisi var Eximbank tarafından. Diğer özel bankalar da veriyor. Türk Bank bu maratona o da 1 yıldır girdi. Türk Bank'ın da hem ihracat kredileri hem şubeleri artıyor. İGE 200 milyara yaklaşan bir kefalet sunuyor. Bu yıl biliyorsunuz Merkez Bankamız döviz dönüşüm desteğini bu yıl başlattı. Mayısta yüzde 2'den yüzde 3'e çıkardı. Bunu da önümüzdeki yılın Nisan sonuna kadar uzattı. Bu da önemli bir destektir. Hizmet ihracatçılarının hizmet gelirleri kurumlar vergisinden 5 puan muafiyet almaktadır. E-Turquality projemiz, Bilişimin Yıldızları, fuar katılımları ve genel ticaret heyetleri, sektörel ticaret heyetleri, HİSER projesi bu alanlarda, hizmet ihracatı alanında sizlere verdiğimiz önemli desteklerimiz ve önümüzdeki yılda inşallah bunlar devam edecek" dedi.