Bakan Bolat, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Kasım 2002'de milletin teveccühüyle göreve gelen AK Parti'nin, yine milletin desteğiyle iktidarının 23.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 Kasım 2002'de milletin teveccühüyle göreve gelen AK Parti'nin, yine milletin desteğiyle iktidarının 23. yılına eriştiğini bildirerek, "Ekonomiden adalete, savunmadan ticarete, eğitimden dijital dönüşüme kadar her alanda 'insanı merkeze alan' bir vizyonla büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından AK Parti'nin iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Bir Milattır 3 Kasım" etiketini kullanan Bolat, "Millete hizmeti Hakk'a hizmet bilerek çıktığımız bu mukaddes yolda 3 Kasım 2002'de milletimizin teveccühüyle göreve gelen AK Parti, yine milletimizin güveniyle, duasıyla, desteğiyle bugün iktidarının 23. yılına erişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, inanç, azim ve adanmışlıkla sürdürdükleri bu tarihi yolculuğun sadece bir siyasi sürecin değil, bir milletin yeniden dirilişinin, iradesine yeniden sahip çıkışının miladı olduğunu bildirdi.

Bu milatla birlikte Türkiye'nin vesayet zincirlerini kırdığına, krizleri aştığına, milli iradeyi yücelttiğine, her alanda yerli ve güçlü bir kalkınma hamlesi başlattığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Ekonomiden adalete, savunmadan ticarete, eğitimden dijital dönüşüme kadar her alanda 'insanı merkeze alan' bir vizyonla büyük atılımlar gerçekleştirilmiştir. Rabb'ime hamdolsun ki bu mübarek davanın bir neferi olarak milletimizin güvenine, duasına ve desteğine mazhar olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın rehberliğinde, adaletin, kalkınmanın ve milli iradenin sarsılmaz temelleri üzerinde yükselen Türkiye için çalışmaya, üretmeye, hizmet etmeye devam."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
