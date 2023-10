BAKAN BOLAT 9 AYDA 14 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞMIŞ DURUMDAYIZ

TÜRKİYE- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) I. Dönem JETCO Toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2022 yıl sonunda 10 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaştığımızda gerçekten çok memnun olmuştuk. Ama bu yıl görüyoruz ki ilk 9 ayda 14 milyar dolar seviyesini aşmış durumdayız. İnşallah yıl sonu itibariyle en az 15 milyar dolar ikili ticareti başarmış olacağız. Bir Eylül 2023 tarihinde resmen yürürlüğe giren Türkiye'yle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının sağlayacağı ekstra olumlu ivmeyle ikili ticaretimizin kısa bir dönem sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz dedi.

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu 1. Dönem (JETCO) toplantısı bu sabah Beşiktaş'ta gerçekleşti. Toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Mustafa Varank, Arap Emirlikleri ticaretten sorumlu bakan ve yetkililer ile iki ülkeden iş adamları katıldı. Toplantıda iki ülke arasında ticari anlaşma imzalandı. Toplantının ardından Bakan Bolat basın açıklaması yaptı.

BAE ŞÜPHESİZ TÜRKİYE'NİN KÖRFEZ BÖLGESİNDEKİ EN ÖNEMLİ TİCARET VE EKONOMİK ORTAKLARINDAN BİRİDİR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bu toplantılar aynı zamanda bizim Türkiye Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne denk geldiği gibi ki bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'yle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki resmi ilişkilerin başlamasının da üzerinden 50 yıl geçmiş oluyor. Onun da sevincini yaşıyoruz. Her iki kardeş ülke liderlerinin ve hükümetlerinin de kutsal Filistin topraklarında Gazze'ye ve Gazze'deki sivil yerleşim yerlerine ve sivil halka yönelik İsrail saldırının bir an önce sona erdirilmesi konusundaki üstün çabalarının en kısa sürede başarıya ulaşmasını ve ateşkesin sağlanarak Gazze'ye ve Gazzelilere yardımların bir an önce ulaşmasını Allah'tan diliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri şüphesiz Türkiye'nin körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından, ekonomik ortaklarından biridir. Ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişki sizlerin de yoğun gayretleri sayesinde ekonomik ve ticari alanda da yansımasını bulmaktadır. JETCO mekanizmasını kuran anlaşmayı sayın Cumhurbaşkanımızın Temmuz ayındaki Abu Dabi gezisinde imzalamıştık. İki buçuk ayda üçüncü defadır heyetler olarak bir araya geliyoruz. Bu toplantıda bugün özel sektör mensuplarımızın ve kuruluşlarımızın etkin katılımları ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri koordine edeceğimiz JETCO toplantılarının çok daha verimli hale geldiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Biraz sonra imzalayacağımız birinci dönem JETCO Protokolü ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine üçüncü ülkelerde, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da iş birliği projelerine yeşil dönüşümden ticareti geliştirecek faaliyetlere kadar pek çok alanı kapsayan konulara ilişkin yapıcı, müzakerelerin ve mutabakatın bir sonucudur. Şüphesiz JETCO toplantısı 2023 yılında dünya üretimde ve ticarette büyük bir durgunluk yaşarken biz Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek adına ne kadar önemli bir mesafe aldığımızı da göstermektedir dedi.

BU YIL GÖRÜYORUZ Kİ İLK 9 AYDA 14 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE AŞMIŞ DURUMDAYIZ

Bakan Bolat, 2022 yıl sonunda 10 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaştığımızda gerçekten çok memnun olmuştuk. Ama bu yıl görüyoruz ki ilk 9 ayda 14 milyar dolar seviyesini aşmış durumdayız. İnşallah yıl sonu itibariyle en az 15 milyar dolar ikili ticareti başarmış olacağız. Bir Eylül 2023 tarihinde resmen yürürlüğe giren Türkiye'yle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının sağlayacağı ekstra olumlu ivmeyle ikili ticaretimizin kısa bir dönem sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ilişkilerde potansiyel arz eden bir başlıkta karşılıklı yatırımlar. Mevcut durumda Birleşik Arap Emirlikleri firmalarının ülkemizde 3 milyar 400 milyon doları aşan bir yatırımları olup daha pek çok alanda yeni yatırım görüşmeleri ve girişimleri de devam etmektedir. Bizim Türk şirketlerimizin de Birleşik Arap Emirlikleri'nde 350 milyon doları aşan bir yatırımlarımız mevcuttur. Ülkemiz Birleşik Arap Emirlikleri firmalarından yenilenebilir enerji, su ve gıda güvenliği, sağlık, turizm, ulaştırma, altyapı ve finans sektörlerinde yeni yatırımlar çekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında Şeyh Muhammed bin Nahyan'ın misafiri olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında toplam değeri 50 milyar 700 milyon doları bulan 13 yatırım anlaşmaları imzalanmıştı. Bu yatırım paketinin 27 milyar dolarlık bölümünün yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içermesi öngörülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin giderek artan bir şekilde ülkemizdeki yatırım imkanlarını değerlendirmek istemesini görmek bizi çok memnun etmektedir. Önümüzdeki dönemde inşallah kardeş ülkenin yatırımcılarını daha fazla görmeyi arzu ediyoruz diye konuştu.