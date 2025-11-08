Bakan Bolat 14'üncü Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı

İstanbul 'da düzenlenen 14'üncü Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Dilovası'nda parfüm fabrikasında bugün çıkan yangına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, "Can kayıplarımız için, yaralılar için üzgünüz. Allah, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. İş sağlığı ve iş güvenliği konuları çok önemli konular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve müfettişleri bu konularda cansiperane mücadele ediyor. Ancak işin türü gereği, kimyasal ve parlayıcı, yanıcı maddeler söz konusu. Olayın henüz çok sıcak saatleri. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl meydana geldiği mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler de başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesi için gereken her türlü tedbiri alacağız" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 14'üncü Rize Günleri 4'üncü gününde devam ediyor. Rize Dernekler Federasyonu'nun (RİDEF) organizasyonuyla 5–9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve yarın son bulacak olan etkinliğe bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı. Bakan Bolat, Rize Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyarette bulundu. Bolat ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Bakan Bolat Kocaeli Dilovası'ndaki yangınla ilgili, "Çok üzgünüz, özellikle can kayıplarımız için, yaralılar için üzgünüz. Allah, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza gani gani rahmet eylesin. İnşallah mekanları cennet olsun. Devletimiz, hükümetimiz gereken bütün tahkikatı ve soruşturmayı yapacaktır. Zaten hemen başlamışlardır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. İlgili bakanlıklarımız zaten olay yerinde gerekli incelemelerini hemen başlattılar. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

'TEKRAR ETMEMESİ İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ'

Bakan Bolat, "İş sağlığı ve iş güvenliği konuları çok önemli konular. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve müfettişleri bu konularda cansiparane mücadele ediyor. Ancak işin türü gereği, kimyasal ve parlayıcı, yanıcı maddeler söz konusu. Olayın henüz çok sıcak saatleri. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl meydana geldiği mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler de başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesi için gereken her türlü tedbiri alacağız. Kocaeli'deki halkımıza, o işyerindeki çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Hayatını kaybedenlere baş sağlığı ailelerine sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH DİĞER VİLAYETLERİMİZ DE BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEK'

Rize Tanıtım Günleri'ni de değerlendiren Bakan Bolat, "Ülkemiz, 81 vilayetimizden ve ilçelerimizden oluşan, çok farklı geleneklerin, kültürlerin yaşandığı, nadide ve cennet gibi bir vatana ve halkımıza sahibiz. Halkımız da kendi kültürlerini yaşıyorlar ve koruyorlar. Özellikle sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yapılan bu il tanıtım günleri, hem o illerde üretilen ürünlerin hem de geleneksel ve kültürel eserlerin, gastronomi ürünlerinin, yöresel yemeklerin büyük buluşmasını beraberinde getiriyor. Bugün İstanbul'da, Rize'den gelen hemşerilerimizin ve burada yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla, tüm İstanbullulara açık bir program gerçekleştiriliyor. Tüm vilayetlerimiz, inşallah İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bu şekilde buluşacaklar. Büyük bir halk buluşması. Adeta bir bayram havasında geçen bu buluşmalar şeklinde yapılıyor. Ülkemizin dört bir yanından gelen güzellikleri, eserleri, yemek türlerini, el işlerini ve el sanatlarını görme imkanı buluyoruz. İnşallah diğer vilayetlerimiz de bu etkinliklere devam edecek. Rize ile başladık" dedi.

'KISA SÜREDE 315 MİLLET BAHÇESİNE ULAŞILDI'

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve tanıtım günleri etkinliklerinin yapıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hakkında da konuşan Bakan Bolat, "Zaten İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız açtı, biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi. ve bu 315'incisi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Türkiye'nin bütün illerini ve ilçelerini millet bahçeleriyle donatıyor. Cumhurbaşkanımızın 2018 seçimlerine girerken ortaya koyduğu, Türkiye'deki yeşil alanları, dinlenme alanlarını ve sosyal tesisleri halkımıza sunma vizyonu çerçevesinde kısa sürede 315 millet bahçesine ulaşıldı. Bu sayı daha da artacak. Tüm vatandaşlarımızın bu alanlardan faydalanmasını tavsiye ediyorum. Muazzam, çok güzel dinlenme alanları. Bu il buluşmalarına da ev sahipliği yapıyorlar. Bütün vatandaşlarımızın buraları görmesini, gezmesini ve faydalanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.