Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Heyetlerini Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini kabul etti. Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili konular görüşüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti.

Bakanlığın internet sitesindeki bilgiye göre kabulde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Osman Yıldız ve Yunus Değirmenci ile kamu işvereni adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) yetkilileri yer aldı.

Kabulde, kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili konular görüşüldü.