Bakan Bilgin: "Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

"Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluşları düzeyinde de temsil edilmesidir. HAK-İŞ bunu layıkıyla gerçekleştiren bir kuruluştur"

"Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"