Bakan Bilgin: "Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk" - Haberler

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Bakan Bilgin: "Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

"Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluşları düzeyinde de temsil edilmesidir. HAK-İŞ bunu layıkıyla gerçekleştiren bir kuruluştur"

"Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"

Bakan Bilgin: Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk

Bakan Bilgin: Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk

Bakan Bilgin: Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk

Bakan Bilgin: Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk

Bakan Bilgin: Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk

AA / Müjdat Genç - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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