Bakan Bilgin: "Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"
AA - Müjdat Genç - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Başkanlar Kurulu üyeleri ile Sendika Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.
"Toplumda önemli olan çoğulculuğun yaşamasıdır ve çoğulculuğun sivil toplum kuruluşları düzeyinde de temsil edilmesidir. HAK-İŞ bunu layıkıyla gerçekleştiren bir kuruluştur"
"Her konuda sorunları birlikte ele aldık, birlikte çözüm yolları araştırdık, çözüm yoları bulduk"