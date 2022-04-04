Bakan Bilgin: Temmuzda enflasyon farkını yeniden ele alacağız

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önümüzde temmuz enflasyonu var. Temmuz enflasyonunda da enflasyon farkını çalışanlarımıza, kamu çalışanlarımıza, emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile yeniden ele alacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Memur- Sen Genel Merkezi'nde '4688 Sayılı Kanun ve 10'uncu Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'nin açılış oturumuna katıldı. Bilgin, pandeminin yarattığı negatif bir dizi sonucun olduğunu ifade ederek, "Bunların önemli bir kısmını Türkiye pandemi sürecinde başarı ile yöneterek bugüne kadar geldi. Türkiye'yi zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile mukayese ederek değerlendirenler var. Öyle de değerlendirilebilir. Pandemi sürecinde o ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman Türkiye'nin bu süreci ne kadar başarı ile yönettiğini anlatmaya gerek yok. Dünyada hastane önünde ölen insanların, koridorlarda yığılmış bakılmaya ya da tedaviye ihtiyaç duyan insanların nasıl çaresizlik içerisinde bulunduklarını hepimiz izledik. Çok şükür Türkiye'de bu manzaralar yaşanmadı" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarına değinerek, "Toplu sözleşmemizde alım gücünü korumak için hükme bağladığımız enflasyon farkı bile bu enflasyonist ortamda kayıpları telafi etmekte zorlanıyor. Onun için Memur-Sen olarak temel beklentimiz enflasyonun durdurulması ve bir an önce geriletilmesi. Çünkü memurlar olarak en önemli beklentimiz enflasyonun olmadığı, istikrarın korunduğu bir zemindir. Çünkü o zaman aldıklarımızın bir karşılığı olacaktır. Bu açıdan enflasyonun durdurulması ve geriletilmesi temel beklentimiz. Alım gücünü artıracak maaş gücü iyileştirmelerinin yapılması, başta kamu görevlilerinin ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmemesi açısından son derece önemlidir" diye konuştu.