Bakan Bilgin: Temmuzda çalışanların yüzünü güldürecek düzenlemeyi Türkiye gerçekleştirecek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Ankara'da otelde Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun '35'inci Yıl Programı'na katıldı. Bilgin, çalışma hayatının bugün de Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkı yapan önemli bir alan olduğunu söyledi. Bilgin, "Çünkü orada emek var, emek örgütleri var, devlet var, işverenler var, emekle sermaye arasındaki ilişkilerin yönetilmesinde bu demokratik perspektif fevkalade önemlidir. Biliyorsunuz ki bir ülkenin demokratik olup olmamasının en önemli göstergesi seçimle gelenlerin seçimle gitmesidir. Ama sosyal bakımdan da en önemli göstergesi özgür sendikacılıktır. Emeğin örgütlenme hakkının kullanılmasıdır, kullanılabiliyor olmasıdır ve devletin sermaye karşısında emeği korumasıdır. Sermaye teorik olarak güçlü bir yapıdır. Kendiliğinden güçlüdür. Fakat emek tek başına bireyseldir. Tek başına yalnızdır. Dolayısıyla onun korunmasını sağlayacak sosyal zemini gerçekleştirmek devletin görevidir. Demokratik devletin bir ölçüsü de budur" dedi.