Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye...

AA - Selma Kasap - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Bilgin: 'Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye...

Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.

Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."

AA / Selma Kasap - Güncel

Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title