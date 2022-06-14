Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.
Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır."
AA / Selma Kasap - Güncel