Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye... Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır. Bakan Bilgin: "Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, 'enflasyona karşı devletim benim yanımda' dedirtecek bir düzenlemeyi, Türkiye gerçekleştirecek durumdadır." AA / Selma Kasap - Güncel Türkiye Güncel Haberler

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