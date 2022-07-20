Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz (2)

'GELECEĞE ÜMİTLE BAKIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Tavşanlı ilçesindeki programının ardından Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin Kütahya Valiliği, belediye ve AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda konuşan Bakan Bilgin, EYT gibi birçok sorunun olduğunu ancak Türkiye'nin bunları çözecek güçte olduğunu belirterek, "Enflasyon büyük bir sorun ama ona karşı da tedbirlerimizi alıyoruz. Uyguladığımız sosyal politika tedbirleri, ücret politikaları, 3600'den asgari ücrete kadar. Önümüzdeki günlerde geçici işçiler sorunu, kamudaki muhtelif sözleşme biçimleri var. Birçok sorun var. EYT, vesaire. Bütün bu sorunlar çözülecek sorunlardır ve Türkiye bunları çözecek güçte olan bir ülkedir. Onun için geleceğe ümitle bakıyoruz. Bu ümidimizi çalışmamızla, gayretimizle, milletimizle bütünleşerek ileriye taşıyacağız. Büyük Türkiye rüyasını hayal olmaktan realiteye, gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürmek için milletin iradesi ile bütünleşerek, demokrasinin gücü ile güçlenerek, bunu ileriye taşıyarak başarmak durumundayız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel