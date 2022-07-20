Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz. Türkiye'nin sanayileşmesi için iş birliklerini, istihdam yaratan projeleri arttırmamız lazım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Bakan Bilgin ilk olarak Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Nursanlar Holding bünyesinde bulunan Nursan Kablo Donanımları fabrikasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı imza törenine katıldı. Programda Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı.

Konuşmaların ardından Nursan Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Bakan Bilgin, işbaşı eğitim programını tamamlayan işçilere belgelerini verdi.